Laura Castañón presenta hoy su novela en el Aula de LA VOZ

La escritora Laura Castañón presentará hoy su novela 'La noche que no paró de llover', en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, que se cita con sus seguidores a las 20 horas, en la sala Allegro del Hotel 40 Nudos. Organizado por Armando Arias y patrocinado por Cafés Toscaf, el acto será presentado por la abogada Begoña Álvarez, que también es animadora de clubes de lectura.

Laura Castañón (Santa Cruz de Mieres, 1961), muy conocida en los circuitos culturales asturianos por su intensa actividad de animación a la lectura y la dirección de talleres literarios en bibliotecas en una época en la que no existían, irrumpió en el panorama literario a lo grande en 2013 con 'Dejar las cosas en sus días', editado por Alfaguara. No era en realidad su primer libro, ya que a finales de los años ochenta había publicado un libro para niños, pero causó una honda impresión. Las buenas críticas han contribuido a 'La noche que no paró de llover', un relato sobre el mal.

Valeria Santaclara, la protagonista, necesita reunir la fuerza necesaria para abrir un sobre cerrado que está en su poder desde hace años y en cuyo exterior alguien ha escrito 'El perdón'. Para ello, y no por casualidad, acude a la consulta de la psicóloga Laia Vallverdú, quien a través de las sesiones de terapia la ayudará a recomponer el puzzle de su existencia desde la infancia acomodada en el Gijón burgués de finales de los años 20, la relación conflictiva con su hermana, las circunstancias históricas de un tiempo convulso, y la culpa que vive en el fondo de su ser y cuya naturaleza última no es capaz de confesarse.

Laura Castañón ha colaborado en prensa escrita, radio y televisión, llevó el departamento de comunicación de la Semana Negra y el de otros festivales, y durante diez años llevó las relaciones externas y la programación de la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. La fibromialgia la obligó a dejar el trabajo.

Asentada en Gijón, Castañón es la madre de Sofía Castañón, también escritora.