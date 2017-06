«El móvil debería ser como el alcohol y prohibirse hasta la mayoría de edad»

«Muy parlanchín». Así se define José María Merino, escritor todoterreno y académico de la Real Academia Española desde 2008, que demuestra la veracidad de su autodescripción a través de su discurso, plagado de detalladas descripciones y de elaboradas defensas de sus opiniones. El público avilesino tendrá la oportunidad de disfrutar de él esta tarde a partir de las 20 horas en el Niemeyer, donde cerrará la actual temporada del ciclo de Palabra.

-Sus inicios se enfocaron en la poesía, pero rápido comenzó a escribir novelas con notable éxito y tocó muchos otros estilos. ¿Cree que a menudo los autores tienden a autolimitarse y se decantan rápidamente por un solo género?

-Desde fuera eso no se puede juzgar, porque cada escritor tiene sus propias obsesiones y su propio mundo interior. Yo, por ejemplo, empecé a escribir poesía porque me gustaba mucho, pero como me gusta decir, ella un día me dejó. Es verdad que yo era un poeta muy narrativo e incluso algunos de mis poemas parecían cuentos. Como yo lo único que quería era expresar lo que me apetecía, investigué un poco todos los géneros para ver cuál era el que más se adaptaba a mí. Solo lamento no haber tenido la sensibilidad para escribir teatro, nunca he sabido mirar desde la perspectiva de un dramaturgo a pesar de que me encanta el género.

-También tiene unos cuantos títulos publicados en el campo de la literatura juvenil. ¿Hasta qué punto influye en el trabajo de un escritor saber quién es el destinatario final de su obra?

-Yo jamás pienso en el destinatario, solo en lo que me interesa comunicar en cierto momento, igual que tampoco he priorizado nunca un género a otro por motivos económicos. Es cierto que una vez mi editorial me propuso escribir una novela para jóvenes, tipo de literatura de la que yo había sido un gran lector. Entonces pensé «¿por qué no?» y así es como surgió mi trilogía de aventuras 'Las crónicas mestizas'. Después de eso no era mi intención volver a escribir para jóvenes, pero nacieron mis sobrinas-nietas y quise hacer unos cuentos para ellas. Entonces supongo que sí pienso en el lector más de lo que me había dado cuenta hasta ahora (risas). Siempre de una forma honesta conmigo y hacia los demás, claro.

-¿Qué opina de la desaparición de múltiples asignaturas de la rama humanística, entre ellas Literatura, de los planes de estudios?

-Es una auténtica salvajada. Y no es cuestión de defender mi oficio o a la Academia. Los seres humanos empezamos a pensar y a desarrollar lo que se llama el 'pensamiento simbólico' porque a su vez comenzamos a intentar entender la realidad a través de las ficciones. El contar cosas y el recibir cosas contadas imaginarias está en nuestra naturaleza y nuestra condición como seres humanos, así como el reflexionar sobre dónde venimos y hacia donde vamos. Sinceramente, estas últimas políticas me parecen algo tan bestial que me pregunto si somos conscientes del profundo daño que podemos hacer al desarrollo de los seres humanos. No lo puedo entender, estoy totalmente en contra como persona, lector y escritor, al igual que lo estaría si fuese físico u ingeniero. ¿Cómo se puede cambiar la Filosofía por la 'Emprendeduría'? Creo que este tipo de decisiones se deben a la profunda incuria e incultura de la gente que las toma.

-Además, ha colaborado en varios proyectos de la UNESCO. ¿Desde las instituciones se debería impulsar más la difusión de la cultura?

-Tendrían que ser mucho más activas, por supuesto. Para empezar, impulsar tanto la cultura como la literatura y el hábito de leer tiene que salir desde la familia, que ha abandonado totalmente esta responsabilidad. Cuando yo era niño, en mi casa se contaban cuentos y me regalaban muchos libros, como ocurría en el resto de mi entorno. Ahora esto es lo raro. Encima después en el nivel de las decisiones políticas te sorprende encontrar este tipo de responsables que les parece que todo esto de 'la cultura' sobra. Este es el tipo de personas a las que les parece estupendo que se regale un móvil a un niño con cinco años cuando, bajo mi opinión, este tipo de aparatos deberían estar controlados como el alcohol y no dejar que se utilizasen hasta la mayoría de edad.

-También ha escrito numerosos cuentos. En España da la sensación de que este género no termina de llegar al lector como sí ocurre en Hispanoamérica o en la literatura sajona. ¿A qué cree que se debe?

-Estoy totalmente de acuerdo. Además me parece escandaloso que siendo el país europeo donde se tradujo y publicó el primer libro de cuentos por petición expresa de Alfonso X, 'Calila y Dimna', y teniendo como referencia las Novelas ejemplares de Cervantes, la gente siga pensando que el cuento sea algo menor, por así decirlo. De hecho una vez una señora que miraba uno de mis cuentos durante una feria del libro me dijo «¡es que se acaban enseguida!». ¡Si precisamente esto es lo bueno! (risas). Insisto, en España hay un nivel de escritura de cuentos admirable, pero nadie que lo lea. ¿A qué se debe? Yo creo que a la mala formación tanto en las escuelas como en las familias, e incluso socialmente.

-Hace ya casi una década que ocupa el sillón de la 'm' en la Real Academia Española. Como institución, ¿qué es lo que más le ha sorprendido a lo largo de estos años?

-La verdad es que yo no tenía ni idea de lo que era en sí la Academia cuando entré, pero con los años he descubierto que es una de las instituciones españolas que tiene una relación más profunda con el mundo del español a nivel internacional. Junto con ASADE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, tenemos un contacto permanente con estos veintitrés centros repartidos por todo el mundo. Esto es importante porque tenemos la idea del español como algo universal, porque somos quinientos millones de hablantes y no solo los españoles. Esta realidad siempre está presente en la Academia y contrasta con lo poco consciente que somos en general los ciudadanos respecto a la dimensión de nuestro idioma. Por eso me complace mucho trabajar en la RAE e incluso me ha hecho muy 'españolista' desde el punto de vista de la lengua.

-¿Y qué opina de las críticas a la RAE?

-La mayoría son injustificadas y, una vez más, son fruto de la desinformación. Las más sonadas a raíz de lo que circuló por internet se debieron a que admitíamos 'cocreta', que no es verdad, y 'almóndiga', que esta sí, pero advirtiendo de que su uso es vulgar. Hay noruegos que van a escuchar estas palabras y necesitarán saber su origen y, a su vez, conocer la denominación correcta. Se nos acusa de elitistas, pero al fin y al cabo no dejamos de ser una especie de intermediario entre la gente y la lengua, no nos inventamos nada.