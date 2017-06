Un recurso pendiente y unas bases que también se llevarán a los juzgados

La directora de la Fundación Municipal de Cultura, de la que depende el Conservatorio Julián Orbón, Yolanda Alonso, tardó menos de veinticuatro horas en anunciar que no recurriría la primera sentencia que anulaba el nombramiento de Raquel García como directora del centro, tras haber ganado el concurso-oposición que convocó el propio Ayuntamiento para sustituir al anterior responsable, José María Martínez Chema. Todas las fuentes jurídicas y sindicales consultadas coinciden en señalar que aquel fue el gran error de todo el contencioso del conservatorio porque el Ayuntamiento no defendió en los tribunales las especiales características del centro avilesino, de titularidad municipal, pero dependiente de la administración educativa del Principado. Ese es un hecho clave para entender porqué todas las sentencias que han seguido a ésta no se detienen ni siquiera a plantearse si el Ayuntamiento estaría capacitado o no para haber sacado aquel concurso-oposición. En aquella ocasión se puso de manifiesto que el único interés que movía a la concejala era cesar a la directora, que había accedido al cargo tras ganar el concurso y tras haber sido la anterior jefa de estudios y directora en funciones tras el cese del anterior, tal y como establece la ley. Es más, hoy por hoy, su puesto de jefa de estudios es el único que sigue 'vivo' tras las sentencias judiciales que anulan el concurso ganado por ella y la contratación de Carlos Galán como profesor y su posterior nombramiento como director.

Yolanda Alonso primero avaló la ejecución de sentencia contra Raquel García, llegando a señalar que la ausencia de director no supondría «ningún problema organizativo ni económico para el conservatorio» y posteriormente sí recurrió las dos sentencias condenatorias por la contratación y nombramiento de Carlos Galán.

El Ayuntamiento se enfrenta ahora al recurso pendiente contra la anulación de la contratación como profesor de Galán y se dispone a enfrentarse a un nuevo litigio. USIPA prepara ya el recurso contra las bases del concurso de méritos para la selección de director que ya fueron publicadas en el BOPA con fecha del día 12 de mayo de este año y en el BOE del pasado día dos de este mes.