El Supremo no admite el recurso de Castrillón contra la Ronda Norte

Vía libre a Principado para retomar la Ronda Norte, la futura carretera de accesos al puerto de Avilés. El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón contra el trazado acordado por el Principado, la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Avilés y el Ministerio de Fomento al entender que lesiona los intereses de la comarca y que fue tomado sin su visto bueno, extremo que según la alcaldesa, Yasmina Triguero, era legalmente necesario. El recurso fue presentado después de que el Tribunal Superior de Justicia rechazase otro anterior interpuesto por decisión plenaria, con el apoyo de IU, PP, Ciudadanos y Foro y la abstención del PSOE y el Partido Socialista. Tras la resolución del Supremo queda por conocer si el Principado retomará el proyecto en el mismo punto que lo dejó en 2015, cuando autorizó un gasto de 499.645,3 euros para contratar su redacción, que no llegó a adjudicarse ante el recurso del Ayuntamiento de Castrillón. “Hay que esperar a ver cuál va a ser la decisión del Principado, pero si continúa adelante podremos interponer nuevos recursos porque la cuestión de fondo no ha sido juzgada”, manifestó la alcaldesa poco después de conocer que el recurso no ha sido admitido.