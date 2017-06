Rubén Pozo (Barcelona, 1975) empezó escuchando a Marc Bolan, Rosendo Mercado, Antonio Vega, Keith Richards... Ellos le despertaron la afición por la música y, por eso, cuando se mudó a Madrid, se hizo autodidacta de las seis cuerdas. A principios de los años 90, se convirtió en el guitarrista y compositor de Buenas Noches Rose, y la fama le llegó una década después con Pereza. Desde finales de 2011 camina en solitario, y así inaugurará hoy jueves, a las 21.30 horas, el festival Avilés + Que Letras en la Factoría Cultural (8- 10 euros).

Dos discos tiene en el mercado y a punto de estarlo está un tercero que «ya está grabado y ahora mismo lo están mezclando. Es posible que adelantemos algo en Asturias», dice. El rock volverá a ser la seña de identidad de este trabajo. «Es muy de guitarras, desde españolas a eléctricas. Sin complejos. Es el disco que me gustaría escuchar en estos tiempos y, como no existía, lo hice yo. Colabora Ariel Rot en una canción, me ha hecho muchísima ilusión», cuenta.

Para Rubén Pozo, el directo «es el regalito final» después de todo el proceso de composición, grabación, publicación y promoción. «Es lo que hay que disfrutar. Todo lo anterior se hizo para eso. En vivo la música esta viva», sentencia quien ha sido testido de cómo ha evolucionado esta en las dos últimas décadas. «Ha cambiado el soporte musical. Antes se escuchaba en vinilos o cassettes y ahora se hace por internet. Las modas y los estilos han ido y venido, pero siempre habrá un alma a la que le alivie una historia de tres minutos y medio contada con cuatro acordes», asegura. «Nadie dijo que fuera a ser fácil dedicarse a esto. Montar una panadería, por ejemplo, tampoco lo es. A día de hoy no es nada fácil sacar un proyecto adelante», dice, e indica que no ha hablado con Leiva de retomar Pereza.

El programa de Avilés + Que Letras se presenta intenso. Mañana viernes, gratis, José Pellón presenta 'La Peluca de Marky Ramone (21 h.) y actúan Melopea (22 h.), Jörquera y Nacho García (23 h.). Cierran el sábado Lecter Bukosky y Pablo Und Destruktion a las 22 horas ( 8-10 euros).