USIPA reclama la dimisión de Yolanda Alonso por la crisis en el Conservatorio

La Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA) solicitó ayer la dimisión de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, después de que se conociese la sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) confirmando el auto que anulaba en primera instancia el nombramiento de Carlos Galán como director del Conservatorio Municipal Julián Orbón de Avilés

Mientras tanto, la concejala de Cultura ha convocado para mañana viernes una reunión del Patronato de la Fundación de Cultura, a la que se encuentra adscrito el Conservatorio. Aunque en el orden del día no aparece ninguna mención al Conservatorio, la concejala del Partido Popular, Ana Bretón, ya avanzó ayer que preguntarán por el tema si la edil no aborda el tema directamente. «No es una convocatoria habitual. Esperamos a ver lo que dice y si no comenta nada, le pediremos explicaciones», afirmó Bretón. Los portavoces de Izquierda Unida y Ciudadanos, Alejandro Cueli y Carmen Pérez Soberón, anunciaron ayer que también pedirán explicaciones.

Desde USIPA se recordaba ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias «reprende con severidad al Ayuntamiento de Avilés» por obviar esta administración la posibilidad de que cualquier ciudadano interesado y que cumpliese los requisitos se pudiese presentar, según recordó ayer Manuel Gómez Mendoza, secretario de general de la sección sindical de USIPA en el Ayuntamiento de Avilés. Mendoza recordó que la «absoluta falta de publicidad condujo a la declaración de nulidad del procedimiento».

El sindicato acusa al gobierno local de hacer una «gran chapuza jurídica» por «soberbia e incompetencia»

Desde USIPA se afirma que el recurso contra la primera sentencia anulando el nombramiento del director fue «descabellado, carente de rigor jurídico y de fundamentación, limitándose a reiterar los argumentos esgrimidos en primera instancia, incluso mostrando su propia torpeza cuando no recurrió la ejecución provisional del cese de la anterior directora para acreditar la urgencia del nombramiento a dedo de García Galán».

En opinión de Mendoza, se trata de una decisión «lamentable, fuera de lugar y propia de una gran chapuza jurídica que nos resulta incomprensible, salvo que esté ciego de soberbia o de prepotencia sin sentido común».

El sindicato también recuerda que el TSJA alude a la ausencia de un «proceso de selección, por lo que nunca hubo candidatos y no se podía acudir al procedimiento extraordinario previsto. La sala concluye que se ha producido la conculcación de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad».

Para Mendoza se trata de «actuaciones absolutamente ilegales por parte de una administración pública y que merecen una reprobación severa y la exigencia de la dimisión del responsable político y/o administrativo», además de los «inductores o colaboradores de tal desaguisado».

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias también generaba ayer la reacción de la oposición, que demandaba explicaciones a la concejala de Cultura, además de solicitar su dimisión.

Tan sólo el gobierno permanecía en silencio y Yolanda Alonso se remitía a los comentarios del pasado martes en el que recordaba que se cumplían las anteriores sentencias judiciales, aludiendo al proceso de selección en marcha, y defendía la designación del titular «porque no podíamos comenzar el curso sin él». El director del Conservatorio también guarda silencio.

Desde el Partido Popular, la concejala Ana Bretón, avanzó que reclamará a la concejala explicaciones «sobre los juicios que se han perdido y también sobre las nuevas bases para la selección de un director y que han sido recurridas por USIPA. Queremos saber los argumentos de la concejala. Ahora mismo, es posible que en septiembre no tengamos director del Conservatorio».

Bretón añadió que, si el gobierno vuelve a perder el recurso contra las bases, «serían ya cuatro sentencias en su contra, por lo que la concejala de Cultura debería dimitir».

Desde Somos, el edil Xune Elipe lamentó que se produjese una nueva sentencia contra el Ayuntamiento por «seguir sin cumplir el principio de publicidad, impidiendo con ello que se pudieran presentar aquellas personas que, cumpliendo los requisitos legales, tuviesen interés en acceder a este cargo», recordando que su grupo municipal ya había formulado advertencias en este sentido. Xune Elipe también reprocha al gobierno local que las arcas públicas asuman este nuevo coste del que responsabiliza a la concejala de Cultura. «El ridículo inmenso al que está sometido este Ayuntamiento por culpa de la gestión de la concejala de Cultura, incapaz de sacar adelante un proceso selectivo que cumpla la legalidad, resulta ya escandaloso, por no hablar del perjuicio al que se somete al propio Conservatorio», declaró.

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Avilés, Alejandro Cueli, también recriminó al gobierno municipal «una nueva sentencia en su contra donde se recuerda que las contrataciones a dedo en la administración pública, además de ser inmorales, son ilegales. Lo dice la ley y los jueces lo aplican cuando la interpretan».

Cueli censuró la actitud de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, «que se empeña en recurrir las sentencias que no le son favorables. Incluso cambia los argumentos en función de lo que le interesa para justificarlo. Las costas recaen en el Ayuntamiento, pero en vez de pagarse con el dinero de todos los avilesinos, debería pagarlo ella porque el recurso fue absurdo». El portavoz de IU atribuye este comportamiento a «la soberbia de la concejala, que, con ello, tan sólo contribuye al desprestigio del Conservatorio».

Recordó la existencia de un nuevo recurso contra las bases del nuevo proceso de selección. «Hasta el momento, USIPA ha ganado todos los concursos presentados. Si vuelve a suceder así, la concejala debería dimitir por su incapacidad política o ser cesada», concluyó.

La portavoz de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, recordó que lo importante es «cubrir la plaza de director conforme al marco legal», expresando su deseo de que el proceso en marcha «se resuelva sin mayores contratiempos», algo que ve posible pues se mantiene el texto del Principado. Soberón recordó que el Conservatorio «no es una competencia municipal y se debería abordar el tema con el Principado».

Por último, el concejal de ganemos Avilés, Agustín Sánchez, recordó que el planteamiento de su grupo municipal es «normalizar la situación del Conservatorio, es algo que pedimos desde el principio». El edil reclamó que se «normalicen las relaciones laborales».