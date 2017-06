La comarca recibe tres subvenciones para empleo joven

La comarca de Avilés recibirá en los próximos meses tres programas 'Joven Ocúpate' con los que el Principado de Asturias quiere facilitar la incorporación al mercado de trabajo de desempleados menores de treinta años y sin graduarse en Educación Secundaria Obligatoria. Las solicitudes a la última convocatoria fueron presentadas por los ayuntamientos de Avilés, Castrillón y Corvera, además de Emaús y la Fundación Metal.

Avilés y Castrillón no recibieron ninguna subvención a los proyectos presentados. Corvera vio aprobada una ayuda. Por su parte, la Fundación Metal recibió sendas ayudas para proyectos en sus sedes de Avilés y Gijón. La Fundación Emaúsconsiguió el visto bueno a su proyecto.

Cada una de las iniciativas alcanzará a ocho jóvenes y se alargará durante seis meses. Los proyectos recibirán 54.623,28 euros cada uno.

Diferentes actividades

Las subvenciones concedidas se concretarán en diferentes actividades. En el caso de Corvera, se rebajarán las aceras de tramos de la carretera As-19 a su paso por el concejo. Por su parte, Emaús Avilés destinará el dinero para formar a jóvenes en la recogida de objetos domésticos, su reciclado y aprovechamiento posterior. También se les formará para su venta.

Por su parte, la Fundación Metal podrá abordar mejoras en su sede de la calle Jovellanos, donde un espacio del antiguo Telecentro se convertirá en aula de informática, entre otras.

Por su parte, el Ayuntamiento de Avilés no recibía ninguna ayuda por no responder a las demandas de más documentación solicitada por el Principado de Asturias. En el caso de Castrillón, el único proyecto presentado no se subvencionó por no acreditar las instalaciones.