Once profesores del Conservatorio piden al Principado que paralice el proceso de elección de director

Once profesores del Conservatorio de Música Julián Orbón han enviado una carta al consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, pidiéndole que paralice el proceso puesto en marcha por el Ayuntamiento de Avilés -a través de la Fundación Municipal de Cultura- para la selección de director del centro y además que la citada consejería ejerza como Administración educativa y asuma la ejecución de las competencias que tiene encomendadas.

La carta se envía solo cuarenta y ocho horas después de que el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ratificara la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Oviedo, que anulaba el nombramiento de Carlos Galán como director del conservatorio avilesino y que la Fundación de Cultura había decidido recurrir.

De nuevo, el sindicato USIPA imponía sus tesis sobre la irregularidad de ese nombramiento, lo mismo que sobre la contratación del mismo Carlos Galán como profesor en comisión de servicio, que cuenta ya con una sentencia desfavorable del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Oviedo, y que también fue recurrido por la Fundación Municipal de Cultura.

Tras avanzar ayer LA VOZ las claves del recurso que el sindicato USIPA piensa plantear para pedir la anulación de las bases del concurso-oposición puesto en marcha por el Ayuntamiento de Avilés, un grupo de once profesores del Conservatorio avilesino decidieron ayer enviar una carta al consejero de Educación para que se meta a fondo en un asunto que lleva ya cuatro sentencias desfavorables, si se tiene en cuenta la primera que anuló el nombramiento de la anterior directora, Raquel García, y que fue la única que no se recurrió. La concejala de Cultura y responsable de la Fundación Municipal, Yolanda Alonso, tardó menos de veinticuatro horas en anunciar que no se recurriría aquella sentencia, cuando los hechos posteriores han dejado demostrado que aquel recurso pudiese haber servido para exponer que el Ayuntamiento de Avilés había actuado correctamente en aquella ocasión, contando con todas las bendiciones de la Administración educativa, el Principado, que incluso envió tres representantes a formar parte del jurado calificador.

Los once profesores -Raquel García, José Morato, Narine Karapetian, Katalin Illes, Juan Pedro Romero, Lucía González, Itziar Aguirre, Begoña Vázquez, Jesús Miranda, Vicente Vallet y Francisco Revert- hacen un amplio recorrido por el proceso seguido en este asunto, con continuas apelaciones a la Ley de Educación para tratar de demostrar que el Ayuntamiento de Avilés no tiene la facultad de convocar el concurso oposición, cuyas bases ya han sido publicadas recientemente en el BOPA y en el BOE.

Y para ello apela a la reciente sentencia del TSJA, que señala que «...la LOE establece que las Administraciones educativas son los órganos de la Administración del Estado y de las Administraciones de las CC AA competentes en materia educativa, siendo, en este caso los órganos del Principado de Asturias los competentes para ello» al serle transferidas las competencias educativas, y estima la vigencia de la Disposición adicional primera, número 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, en el que «se reconoce a los centros docentes públicos cuyos titulares sean las Corporaciones locales, que estas actúen como Administración educativa pero solo en relación al nombramiento y cese del director y del equipo directivo», como dice literalmente esa disposición. Y continúa: «Ahora bien, una cosa es el nombramiento y cese del director y otra es poder eximir de los requisitos legalmente establecidos para ser nombrado, de tal forma que no existe resolución de la Administración educativa del Principado de Asturias que exima del cumplimiento de los requisitos exigidos en el art 134.1 de la LOE, pero es más, tampoco consta en el expediente resolución razonada del Ayuntamiento que expresamente eximan de tales requisitos legales».

Otro apartado importante de la carta de los profesores es el que hace mención a la imposibilidad de que según las bases del Ayuntamiento los docentes del Conservatorio Julián Orbón puedan presentarse como candidatos, señalando al respecto que el artículo 135.5 de la misma Ley Orgánica 2 /2006, de 3 de mayo 'Del procedimiento de selección para ser director de un centro público' dice que «la selección se realizará considerando, primero, las candidaturas de profesores del centro, que tendrán preferencia», ya que, como continúa explicando el mismo artículo, solo «en ausencia de candidatos del centro o cuando estos no hayan sido seleccionados, la Comisión valorará las candidaturas de profesores de otros centros».

Hasta el momento actual, todos los profesores del Conservatorio Municipal Profesional de Avilés, como los del resto de conservatorios municipales de Asturias, son trabajadores laborales, sin que en la actual RPT de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Avilés figure ningún funcionario de carrera, quedando constancia en la argumentación de estas dos sentencias que esta circunstancia no ha sido suficientemente explicada y motivada por parte del Ayuntamiento de Avilés en el procedimiento.

Finalmente, la carta la consejero se concreta en estas peticiones:

-Que la Consejería de Educación, a través de los órganos que corresponda, ejerza como Administración educativa y asuma la ejecución de las competencias que tiene encomendadas.

-Que la Consejería de Educación, a través de los órganos que corresponda, ordene la articulación y puesta en marcha de las medidas necesarias para actuar con responsabilidad y dar las soluciones adecuadas y legales para que se ponga en marcha un correcto procedimiento de selección de directores/as de los conservatorios municipales, ajustado a la legalidad.

-Que la Consejería de Educación, realice las acciones legales para paralizar el proceso puesto en marcha para la selección de director por el Ayuntamiento de Avilés.

- Que la Consejería de Educación, en colaboración con las demás Administraciones implicadas, ponga en marcha todas las medidas necesarias derivadas de su responsabilidad competencial sobre este tipo de centros, para preservar la correcta organización y funcionamiento de los mismos así como su calidad educativa.

La carta de estos once profesores se suma al anuncio del sindicato USIPA, por mediación del secretario general de la sección sindical, Manuel Mendoza, de que se recurrirá ante los tribunales el proceso abierto por el Ayuntamiento de Avilés.