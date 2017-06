«No hay tradición de música culta, pero es fundamental»

La cúpula del Centro Niemeyer acoge este domingo la última sesión del ciclo de conciertos 'Suena la cúpula' (13 horas) y lo hará de la mano de la soprano Laura Fernández Alcalde y de Pedro Iglesias, al clave. Ambos ofrecerán un repertorio de música antigua barroca, especialidad a la que se ha dedicado la soprano casi desde sus inicios en el mundo de la música culta.

-¿Qué le atrajo de la música antigua para especializarse profesionalmente en ella?

-Llegué a ella por el azar del destino. Estaba estudiando en la Escuela de Canto de Madrid y allí conocí a un grupo de gente que se dedicaba a ello,me gustó y decidí enfocarme en ello. En España no hay mucha tradición de este género, pero para mí es la base fundamental de la música, me apasiona. Se le da mucha importancia al texto, a la poesía, y eso hace que me atraiga mucho porque me encanta la literatura. A eso hay que sumar que mi voz es la apropiada para este estilo.

-¿Cómo es su voz?

-Soy soprano ligera por lo que mi voz es pequeña, flexible y natural. No está condicionada por lo que se adapta a la música barroca, donde las voces naturales son las que priman.

-¿Requiere este género un esfuerzo vocal especial?

-No, aunque sí que requiere un esfuerzo de conocimiento musical. Yo todos los días me preparo como un atleta, hago ejercicios físicos, estudio y trabajo mi voz para poder subirme después a un escenario e interpretar el programa previsto.

-¿Cómo ha sido el camino hasta conseguir vivir de la música?

-No es fácil, ni en la música antigua ni en la clásica o contemporánea. En general no lo es en toda la música culta. Como decía no hay tradición ni cultura que lo fomente. Para dedicarte a ello tienes que pasar muchas horas estudiando, invirtiendo de tu propio dinero para mejorar y no tienes tiempo además de buscarte tú sólo las actuaciones. El problema es que los conciertos están mal comprendidos y se trata mal a los artistas por regla general. Esta situación te obliga a ir amuchos mares a la vez para conseguir abrirte hueco en este mundo profesional.

-¿Las programaciones culturales valoran lo suficiente la música culta?

-No, y es importante que los espacios culturales abran su programación a este tipo de música porque detrás nuestro vienen muchos jóvenes talentos que ahora se están formando pero que están triunfando por Europa porque aquí no hay muchas oportunidades. El nivel artístico es muy bueno, por ese lado no hay ningún problema.

-¿Es un mal particular del género o general?

-General. No pasa solo con la música culta, sino que afecta al teatro y a la danza. Podemos decir que a todas las artes en general. Tendría que haber más cultura y entender que la música nunca sobra.

-¿Qué le parece la cúpula del Centro Niemeyer como escenario?

-Es un sitio mágico y para mí es un orgullo poder cantar en ella. Soy arquitecta y es doble el gusto que me da este concierto. Es un sitio de vanguardia que da la mano a la música barroca, hacen un dúo perfecto y simboliza como la base de la música puede seguir estando de actualidad sin problemas.

-¿Cómo será el dúo que ofrecerá junto a Pedro Iglesias?

-Nos conocemos desde hace muchos años, da la casualidad que él también es arquitecto. Es la pareja perfecta para este espectáculo. Llevamos juntos muchos ensayos, con otra persona sería imposible porque es una apuesta muy elaborada. Es un trabajo recitado y muy musical.