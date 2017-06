De vinos con famosos por Avilés

Hacerse un hueco en territorio sidrero tiene mérito. Pero tampoco es excesivamente raro en una ciudad como Avilés, en la que la tradición es honda, y no solo se remonta a los tiempos en que los arrieros traían el vino de León, el más consumido en el pasado, sino que ha quedado grabado hasta en la toponimia, lo que habla de una historia incluso de cultivo. Así pues, un evento como el 'Famous wine festival' tenía el terreno abonado en la villa, y más aún con la posibilidad de acceder a caldos que no se suelen encontrar en el mercado, los producidos por famosos o que aprovechan su tirón como una marca comercial. No es raro que alcance su octava edición, y que comenzara ayer para prolongarse hasta el domingo 18 de junio. Serán diez días para tomarse una copa con sabor y entidad conocida, en los dieciocho establecimientos participantes, repartidos por el casco urbano avilesino, pero también por Salinas y Piedras Blancas.

Dicen los que cultivan vino que es una forma de apego a la tierra, de regresar a las raíces. Así lo entendió uno de los cineastas más grandes, Francis Ford Coppola. El autor de obras maestras como la saga de 'El Padrino' dejó en un segundo plano la realización para volcarse en una pasión heredada de su familia italiana. Sus viñedos en el valle de Napa en California han adquirido fama mundial. Avilés será estos días un buen lugar para degustarlos. Se podrá hacer en el Merlot vinos y tapas. La reconocible cara de Coppola, con su barba y sus gafas preside el local que regenta Santiago Medina en Cabruñana. «Nosotros estamos metidos en esto desde el principio», explica Medina, que invita a todos a probar el vino más cinéfilo, «un tinto con uva zinfandel, de tipo reserva», y exclusivo, a 4,20 euros la copa. Atracción para un evento que el propietario califica como «una forma de reclamo, que nos da a conocer, a los establecimientos, y a Avilés».

En España, la estela de Coppola la han seguido figuras de la pantalla como Juan Echanove o Emilio Aragón. El vino del actor madrileño se puede saborear en el Carpe Diem, en San Bernardo. «Es un tinto de Ribera del Duero», indica Luis Fernández, propietario de la vinoteca. Un vino con las características propias de esta denominación, una de las más respetadas en España; la copa son 2,50 euros. Para Fernández, que participa desde «casi el comienzo», el planteamiento del festival debería cambiar: «Habría que darle un giro, está mal vendido. Somos nosotros muchas veces los que tenemos que animar a la gente a que tome el vino del famoso».

Por su parte, la marca de Emilio Aragón nace en la comunidad que más vino produce de Europa, en La Mancha. «Es un tinto de la denominación Pago de la Guardia, con diez meses en barrica». Así lo vende Jon Ander Meaurio, propietario junto a Gema Martínez del Tostón de Jon, en la plaza del Carbayo, establecimiento que abrieron hace unos meses, y elegido por Turismo Comarca de Avilés y UCAYC, promotoras del festival, para su inauguración. Su local está lleno referencias a este artista multidisciplinar, cuyo vino «está muy rico, y tiene un buen precio», en concreto, 2,20 euros. Esperan que su apuesta «se note en la afluencia de gente».

Muchos establecimientos repiten, como la Llosa, en la plaza de Carlos Lobo, desde la primera edición. Ellos se han decantado por un vino plagado de estrellas Michelín, el de Juan Mari Arzak. «Es un rosado de la zona de Navarra, con uva tempranillo y garnacha, muy fresco en boca», resume Pablo Vega Moreno, su gerente. Él estima que es una gran oportunidad: «Notamos que la gente viene, que participa con ganas, es una forma de atraer una clientela diferente».

Pero también se puede tomar el vino de Andrés Iniesta (Apiñón bistro); de Francis Montesinos (Carpe Diem); de James Dean y Frank Sinatra (El pañol); de Amaya Arzuaga (El periquete); del Marqués de Griñón (La antigua); de Fran Rivera (La biblioteca); de Sergi, Cañizares y Alkorta (La escuelina); de Rafael Moneo (La marina); de Julio Salinas (Los tres tenores); de Leo Messi (Moma); de Custo Dalmau (Plazas); de Antonio Banderas (Ronda 14); de Roberto Cavalli (Sal de vinos), y de Eneko Atxa (Syrah).