Los informes que rebaten la denuncia del SIPLA «son contundentes», dice Monteserín

«En cuanto a la información que controlamos desde el Ayuntamiento, no tenemos dudas de que está todo bien: las horas, la garantía de los tribunales y su objetividad, la igualdad en las oposiciones... No tengo preocupación porque me parece que los informes son bastante contundentes». Así respondió ayer la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, a la denuncia formulada por el SIPLA ante la Fiscalía en la que acusa al Ayuntamiento de prevaricación en base a una supuesta comunicación anónima.

Tal y como adelantó LA VOZ DE AVILÉS el pasado miércoles, el Ayuntamiento ya ha remitido a la Fiscalía el correspondiente informe en el que rebate las denuncias del SIPLA en las que se acusa a Recursos Humanos de permitir que haya agentes de la Policía Local que ocupan puestos sin titulación, que se asignen horas extraordinarias de forma aleatoria y haya filtraciones en la selección de subinspectores.