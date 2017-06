Las matemáticas tienen premio

Solo veinte de los 815 estudiantes que participaron en la XXIV edición de la Olimpiada Matemática Asturiana, representando a 59 centros de enseñanza de la región, lograron llegar a la final, entre ellos dos avilesinos, Juan Guillermo Amón y Luca Tuñón. Este último, finalista de la categoría A (alumnos de 2º de ESO), tendrá, además, la oportunidad de representar a la comunidad en la XXVIII Olimpiada Matemática Nacional, que este año tendrá lugar del 21 al 25 de junio en Valladolid. «Es muy difícil ganar porque todos son muy buenos, pero lo importante es participar», afirmó ilusionado este alumno del Instituto Número 5.

«Al principio no estaba muy convencido de querer participar pero mi profesor de matemáticas me animó», comentó Luca. «He disfrutado mucho de la experiencia y además, he hecho nuevos amigos», añadió el joven.

La Olimpiada es una iniciativa organizada por la Sociedad Asturiana de Educación Matemática Agustín de Pedrayes (SADEM), que cuenta con la colaboración de Liberbank, Casio y Carrefour, así como con el apoyo de los ayuntamientos de Castrillón y Gijón. Esta edición supuso, además, la participación activa de más de cien profesores de matemáticas de los centros participantes.

En el certamen se establecen dos categorías: la categoría A, en la que participan alumnos de 2º de la ESO, y la categoría B, dirigida a estudiantes de 3º y 4º de la ESO.

El instituto avilesino Carreño Miranda fue ayer el escenario del acto de entrega de premios a los finalistas de esta olimpiada. Durante la ceremonia se entregaron diplomas acreditativos y diversos obsequios a los diez estudiantes más destacados en cada una de las categorías de la olimpiada. Los tres primeros clasificados de cada una de las categorías obtuvieron un premio específico ofrecido por el grupo Liberbank y, también, con una placa conmemorativa. El gran premio final, el mismo que Luca: la oportunidad de representar a Asturias en la cita nacinoal.

El principal objetivo de las Olimpiadas Matemáticas es fomentar entre los estudiantes el gusto por los números, presentando una visión alternativa y más creativa a la presentada en el aula. Los alumnos participaron mediante la resolución de problemas (tanto de forma individual como por equipos), puesto que otro de los principios bajo los que se sustenta la Olimpiada, es tratar de conseguir que la resolución de problemas se convierta en objetivo preferente de la enseñanza de las matemáticas, especialmente en los niveles educativos a los que va dirigida.

Aparte de los avilesinos, ayer recogieron su galardón Carolina Ming Arteaga, Nicolás Botas, Mario Díaz, Llara Fernánde, Aridia García Gallego, David García Weiss, Pelayo Ordiales y Artem Zhinagov. También María Bea Medina, José Llorens Caerols, Jaime Prieto Sanzo y Ángela Meaurio, de Avilés, que integraron el equipo ganador del concurso de fotografía.