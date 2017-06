«Estoy aquí para unir, cohesionar y hacer un nuevo proyecto del PP»

Confiesa que su dificultad para rechazar cualquier proyecto y su «cariño» por Avilés le llevó a asumir la invitación de presidir una gestora que presenta como algo «totalmente normal». Su objetivo es contribuir a reunificar el centro-derecha local, elaborar un proyecto de ciudad alternativo al PSOE y trabajar para ganar las próximas elecciones municipales. Son algunas de las ambiciones que confiesa Pedro de Rueda tras sus primeros doce días al frente de la junta local del Partido Popular en Avilés.

Doce días al frente de la gestora. ¿Aún aterrizando o ya puede hacer una primera valoración?

Ya estamos recorriendo camino. Mi primera valoración es positiva. Estoy aquí para unir, cohesionar y, sobre todo, hacer un nuevo proyecto del Partido Popular, un partido con un nuevo proyecto de ciudad. Es uno de nuestros grandes retos. Llevará su tiempo, porque queremos abrir las puertas a todas las gentes cercanas a nuestra ideología para trabajar juntos. Lo mejor que tengo que decir es que veo a la gente con ganas, desde el grupo municipal a la gente que me para por la calle y nos anima.

LAS CLAVES REUNIONES DE LA GESTORA «No debe faltar el portavoz ni ningún concejal, debemos dialogar y tomar decisiones» CANDIDATURA DE ALFONSO ARAUJO «La presentó fuera del periodo electoral, las circunstancias han cambiado» ATENCIÓN A LOS AFILIADOS «A partir del lunes volveremos a abrir la sede con un horario más amplio que el actual» FUTURO «Tenemos que abrir el Partido Popular a toda la gente de centro-derecha de la ciudad»

¿Ya ha organizado la gestora, los cargos?

No. Ahora los cargos no son importantes. Lo importante es abrir el partido a los afiliados, captar nuevos afiliados y que participen. Esa es mi prioridad, no repartir quejas.

¿Y para cuándo la apertura de la sede? Se han recibido quejas por su cierre.

A partir del lunes. Abrirá de lunes a viernes, de 11.30 a 13.30 y de seis a ocho de la tarde. Será la primera vez que se abra por la mañana y aumenta media hora por la tarde. Inauguramos una nueva etapa.

En su presentación avanzó que tiene intención de reunirse con todos los afiliados. ¿Ya se ha planificado ese encuentro?

No, aún no. Es algo normal que deberemos hacer. Primero quiero mandarles una carta para presentarme, informar del rumbo político para el PP en Avilés. Y, a partir de ahí, organizar reuniones, pero no como algo excepcional, sino como una forma de trabajar. Los afiliados deben volver al PP en mayor medida.

¿Qué plan de trabajo tiene para desarrollar esos objetivos?

Organizaremos diferentes actividades que funcionan bien en otros lugares donde se encuentra el PP. Desde actividades con expertos a tertulias de afiliados con dirigentes de partido y donde se expresen con libertad, trabajar en los barrios.

¿Ese modelo de Avilés que quiere proponer será definido por los afiliados locales o desde Oviedo

El partido tiene una jerarquía, unas normas. Las relaciones con la política regional deben ser abiertas, debe fluir la información entre ambas partes, pero el modelo de Avilés debe ser definido por los avilesinos. Si hiciésemos esta entrevista hace treinta años, nadie dudaría de que el modelo de Avilés es una ciudad industrial y ahí se acaba la respuesta. Pero hoy en día, la respuesta no puede ser esa. Avilés debe ser una ciudad industrial, pero algo más. El PP debe dar esa respuesta que no da el PSOE, como se ve en la deriva de la ciudad.

¿Qué es ese algo más?

Es lo que se deberá responder entre todos. Existen unas inquietudes en la ciudad, iba a ser la nueva Atenas de Asturias con el Niemeyer, pero no puede ser porque ahora su presupuesto se dedica a pagar deudas y se deja coja otra actividad cultural. Avilés también debe ser una ciudad turística.

Para muchos afiliados, usted es el presidente ideal de la gestora porque conoce lo suficiente del Avilés actual, pero desconoce lo suficiente del pasado para no verse influido por él. ¿Pesa esa responsabilidad?

Me alegra que alguien tenga esa opinión sobre mí. Es cierto que tengo un cierto conocimiento sobre Avilés, aunque no se trata de un concurso sobre la ciudad. Pero, sobre todo, lo que tengo es ilusión y cariño por Avilés. Soy un enamorado de Avilés, de su potencial. Creo que es la gran desconocida de Asturias. Todo el mundo sabe que es una ciudad industrial y debe seguir siéndolo. Pero más allá es una gran desconocida. Y es cierto que vengo sin mochilas porque vengo para integrar, para crecer. Y sólo creceremos desde la unión. Los ciudadanos no quieren que les traslademos nuestros problemas. A la mayoría de los votantes les interesa un partido que funcione y que responda a sus problemas. Un PP fuerte es bueno para Avilés.

Siempre ha defendido que era el momento para crear la gestora por una directiva regional avalada por un congreso. Teniendo en cuenta que la junta cesada aguardaba a un congreso local y que su presidenta, Carmen Rodríguez Maniega, había anunciado su retirada de la primera línea política, ¿no es una demostración excesiva de fuerza?

No lo veo así. Es una demostración de coherencia. Evidentemente, aquí había problemas internos sin resolver. La dirección toma la decisión de crear una gestora para cohesionar el partido en Avilés. No es un drama, la gestora es algo democrático que está en los estatutos.

¿Por qué no solucionarlo con un congreso local, donde los afiliados avilesinos votasen?

Seguramente todo el mundo tiene opinión. Habrá quien piense que esa era la mejor opción, pero la dirección regional pensó que no, que lo mejor era mandar a alguien como yo para unir, cohesionar y formar un equipo para ganar.

Un militante y concejal, Alfonso Araujo, había anunciado su intención de presentarse a ese congreso. ¿La gestora lo desautoriza?

Alfonso presentó su candidatura fuera del periodo electoral. Las circunstancias han cambiado y, cuando lo haya, habrá que preguntarle.

Pero yo no le pregunto eso. Mi pregunta es si la gestora es la manera de decirle a Araujo que la dirección regional no confía en él.

Creo que no es un problema de no confiar en una persona, ahora mismo se piensa que la solución de la gestora es mejor. La gestora busca un periodo de paz interna para luego ir al proceso electoral. El tiempo da y quita razones y se demostrará que esta es la solución correcta.

El 15 de junio se celebrará el próximo pleno municipal y la gestora local se reunirá antes para fijar posición. ¿Permitirá que el portavoz municipal siga sin asistir?

Yo vengo para unir. Y no puede ser que ahora venga el portavoz, pero no venga otro concejal o un miembro de la gestora. Esa reunión se convocará, se hablará y se consensuará el voto dentro de un diálogo. Las dictaduras han pasado a la historia. Alguien deberá tomar una decisión y si le corresponde al presidente, lo tomaré, pero dentro de un diálogo, de un debate. Hasta ahora, todas las reuniones que he tenido han sido interesantes, con toda la gente participando y muy activa.

Esta semana, el PP cambia su posición histórica sobre el Conservatorio. ¿Cómo se ha hablado en la gestora?

Lo único claro es que el Ayuntamiento no ha sabido solucionar un problema. Si las circunstancias cambian, la posición debe cambiar. El inmovilismo no es bueno. Nosotros hemos planteado una posibilidad. Yo hablé de este tema con Ana Bretón, la concejala que lleva el tema. Ella me explicó la situación y yo aporté mis conocimientos de la posición regional. Es una forma de trabajar normal, como también hice con el concejal Alfonso Araujo. El PP debe funcionar así.

Como parlamentario es portavoz en la comisión de Turismo y Cultura, y también es activo en Economía. ¿Dispone de tiempo suficiente para la gestora de Avilés?

La gestora aumenta mi carga de trabajo y tendré que organizarme. Pero yo no estoy solo. El Partido Popular es el primer grupo de la oposición y tenemos seis concejales. Ellos también tienen que trabajar. Tendré que dedicar horas al partido en Avilés y quitarlas al sueño y a la familia. Pero tenemos que abrir el PP a toda la gente de centro-derecha de la ciudad, que se vean reflejados y que se acerquen a nosotros. Tenemos que ofrecerles una respuesta a sus problemas desde nuestra ideología.