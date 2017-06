Los vecinos piden conservar el patrimonio y el plan de movilidad en los presupuestos de 2018

El Ayuntamiento de Avilés inició el pasado viernes el proceso de elaboración de los presupuestos municipales de 2018 con un primer análisis y clasificación de las propuestas recibidas por los vecinos. Como se sabe, entre el 17 de mayo y el 2 de junio, la web avilesparticipa.org permitió que cualquier ciudadano o asociación formulase sus inquietudes o propuestas concretas.

LAS ACTUACIONES PRESENTADAS La Luz Cambiar su ubicación para facilitar el paso de peatones. Asfaltar su parte trasera. Villalegre Plan de mejora y modernización, incluyendo sus instalaciones deportivas. Retirarlo e instalar juegos para discapacitados en su lugar. Llaranes Rehabilitarlo para ser un punto de información sobre el patrimonio industrial. Crear un espacio expositivo permanente sobre el barrio. Versalles-La Magdalena Adecentar la finca del antiguo colegio San Fernando. Arreglo del parque y del río. Mejora del centro. Reurbanización de la calle. Instalar paradas hacia Sabino Álvarez Gendín y La Grandiella. Instalar iluminación led en las inmediaciones del Enrique Alonso, Instituto Carreño Miranda y Centro de Salud. Asfaltado y reparación de las baldosas rotas. Miranda Instalar una marquesina, pensando en los niños que utilizan el autobús escolar. Asfaltado y mejora del camino y de la zona. Mantenimiento preventivo del edificio y de su zona verde. Remodelación de la plaza, construyendo un aparcamiento subterráneo En la calle de Miranda con avenida de Asturias. Recuperar la cancha frente al Luisa de Marillac. El Carbayedo de las calles Ramón y Cajal y Doctor Marañón. Elevar los pasos de peatones en la avenida de Portugal. Avilés Centro Pasos elevados en la calle de El Muelle y Llano Ponte. Analizar la red en Llano Ponte, plaza del Pescado y calle del Muelle para evitar inundaciones. Reurbanización de la calle. Habilitar una zona para perros. El Nodo Crear sendos parques infantil, de gimnasia para mayores y para mascotas, los tres con temática marinera. Arreglar las calles eliminando socavones y reponiendo las placas de las vías. Mejora de la limpieza y más atención a las zonas verdes. Sabugo Soterramiento para reducir las molestias. Construcción de un acceso entre el Parque de Luz Rodríguez Casanova y la plaza del Carbayo. El Arañón Mejora e iluminación. Peticiones generales Arreglar todas las deterioradas. Estudiar la manera de reducir las molestias a los visitantes. Mejora de la interconexión informática de las administraciones. Instalar en los espacios municipales señales telemáticas para favorecer la movilidad de las personas con dificultades visuales. Subvencionar la contratación de profesionales en el Tercer Sector. Reponer el arbolado que se tala. Instalar más bancos cerca de las zonas infantiles. Ampliar sus horarios y mejorarlas. Ampliación. Facilitar el acceso a la energía que contrata el Ayuntamiento de Avilés. Mejorar su señalización en la ciudad. Instalar un ascensor pensado en personas con discapacidad. Crear una comisión que analice propuestas para embellecer la ciudad. Estudiar y mejorar los edificios municipales. Establecer protocolos de prevención y actuación. Evitar las corrientes de aire en el interior de instalaciones deportivas municipales, como las piscinas del Complejo Deportivo Avilés. Crear una zona de recreo específica para perros.

El pasado viernes, las 53 ideas recibidas fueron analizadas por la comisión de trabajo en la que participan técnicos e integrantes de los cuatro consejos de zona en los que se ha distribuido Avilés.

Las ideas son muy variadas y cubren desde la temática social a las inversiones. Se concentran en dos grandes campos: la mejora de la movilidad en la ciudad, con aspectos que van desde la creación de nuevas paradas para el transporte público, instalación de marquesinas, incremento del carril-bici o mejora de la seguridad vial, al patrimonio de Avilés, donde se incluye desde su embellecimiento a la preservación de monumentos como puede ser el Palacio de León-Valdés o Palacio de Bao, en el barrio Miranda. Esta es una de las intervenciones más ambiciosas y donde se reclama la conservación del edificio para evitar su derrumbe, pero también el adecentamiento de su zona verde.

Otra propuesta ambiciosa es la solicitada desde la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del Colegio Público de Villalegre que plantea la práctica construcción de un nuevo centro escolar para adaptarse a la evolución del barrio. En su propuesta reclama la mejora de las instalaciones deportivas del colegio.

Esa es una de las ideas rechazadas, toda vez que la competencia de construcción de nuevos colegios corresponde al Principado de Asturias. En total, son nueve ideas las rechazas bien por pertenecer a otra administración, bien por encontrarse en marcha en el presupuesto actual.

Una de las características de este año es el incremento en el número de ideas registradas por personas frente a las asociaciones. En total han sido diecisiete propuestas individuales frente a catorce de colectivos como la AMPA de Villalegre, las asociaciones de vecinos de Avilés Centro, El Hórreo, La Magdalena, La Luz, El Nodo, La Atalaya, El Marapico y Miranda, la Asociación Sabia Nueva, Apramp o la Fundación Cruz de Los Ángeles. Difac, el Club Popular de Cultura de Llaranes y Retina Asturias también formularon propuestas.

El grupo de trabajo propuso reunirse con las personas que han realizado aportaciones para informarles del proceso y divulgar el trabajo de los presupuestos participativos.

El peso de las sugerencias personales se nota en que catorce de las propuestas repercutirán en toda la ciudad. En la zona 1 (Avilés sur) se plantean seis ideas, diecisiete para la zona dos (desde Miranda a El Carbayedo), nueve propuestas afectan a la zona tres (centro, Versalles, Xagó y Valliniello) y siete son para la zona cuatro que abarca de El Quirinal a Cantos.

A partir de este momento, 33 ideas pasarán a ser analizadas por los técnicos municipales para determinar o no su viabilidad de cara a los presupuestos municipales del próximo año.

Además, existen once sugerencias que tendrán otra tramitación. Es el caso de tres ideas que afectan a la forma de trabajar de los servicios municipales y que no necesitan de un presupuesto para su desarrollo. Además, hay tres ideas que aluden al mantenimiento urbano. En anteriores procesos participativos, se alcanzó el compromiso de no realizar ideas de este ámbito, ya que se entiende que corresponde al funcionamiento normal del servicio correspondiente. No obstante, se transmitirán a los departamentos competentes para su análisis.

Por último, cinco medidas se relacionan con el plan de movilidad de la ciudad y se remitirán a ese documento.

