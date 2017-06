Visita a Asturias de la mano de los niños

La pasión de María Cañal es viajar y conocer nuevos sitios y desde que nació su hijo Nicolás lo es aún más. Su pasión por recorrer la geografía local e internacional la llevó a escribir la primera 'Guía de Asturias con niños', que presentó el pasado sábado en la librería avilesina Cosas en Familia. La escritora recoge en la publicación un sinfín de planes y rutas por toda la región pensados para hacer con los más pequeños.

La idea de escribir su propia guía surgió durante un viaje a Holanda con la familia, allí compraron una guía local que les sirvió de ayuda. «Cuando llegué aquí fui a la editorial, lo propuse y enseguida me dijeron que sí», comenta la autora, que inmediatamente se puso manos a la obra junto con Nicolás para descubrir los rincones de Asturias. «Tardamos casi cuatro años en terminarla. Me lo tomé como algo tranquilo, con calma. Íbamos descubriendo lugares en vacaciones, los fines de semana, disfrutando de todo juntos», relata.

Cada vez que hacían una excursión, visitaban una localidad o acudían a un museo apuntaba los datos y hacía fotos. «Muchos sitios los busqué yo porque me apetecía conocerlos; otros en cambio me llamaron a mí para que fuera a visitarlos. Cuando tuve suficiente material me puse a escribir», comenta la autora, que reconoce que, a pesar de que la guía recorre de occidente a oriente, «muchos planes y rutas se quedaron fuera, bien porque no había más hojas para ellos, o bien porque me fue imposible ir a conocerlos. Asturias es infinita y sus posibilidades también», señala.

La publicación recoge un apartado especial para Avilés, igual que para Gijón y Oviedo. «De Avilés me parece que el Niemeyer es su 'Greatest hit', pero también me apasiona la ría. En el apartado para la ciudad recomiendo también tiendas a las que les tengo cariño y que ofrecen cosas realmente diferentes y que no las hay en el resto de Asturias, solo aquí», apunta la escritora.

A María Cañal no le gusta hablar de planes adaptados a los niños porque considera que «no hay que adaptarles nada. Sabemos a qué sitios no podemos llevarlos, pero hay muchas cosas que se pueden hacer con ellos. Los niños en Asturias son felices porque lo que tiene la región es que hay mucha naturaleza y ahí es donde los niños están felices, con un palo o una piedra, en la playa o en la montaña». Además, rechaza la idea generalizada de que hace mal tiempo para aprovechar y hacer cosas, «el tiempo juega a nuestro favor porque aunque pensemos que es malo no lo es, al contrario, es buenísimo».

La guía ofrece información clara, concisa, muy visual porque «está pensada para que los niños también apunten que sitio les gustó mas, pongan una cruz al que hayan ido o colorear un corazón en el que más les haya gustado». Eso sí, avisa de que no lo descubre todo en sus páginas, solo «da ciertas ideas para que tires del hilo y descubras por ti mismo muchas más aventuras».