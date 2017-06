Fran Rivera, de vinos por Avilés

La segunda cata de vinos famosos organizada en el marco del Famous Wine Festival (FWF), celebrada esta tarde en el NH Palacio de Avilés, contó con un invitado de excepción. El torero Francisco Rivera asistió al evento como cara visible de las Bodegas Acontia, acompañado por la bodeguera Maite Geijo, para compartir sus impresiones sobre los cinco vinos a degustar con el medio centenar de participantes.

El torero y empresario admitió delegar todas las decisiones importantes en la experta, que consiguió convencerle para formar parte de este proyecto hace más de un lustro «por la pasión que me transmitía al hablar de sus vinos». Los asistentes pudieron catar dos de los cinco vinos con los que las bodegas participan en esta octava edición del FWF, el blanco verdejo toro y el tinto doce meses ribera. Además, también se degustaron los de Juan Mari Arzak, Francis Ford Coppola y la edición limitada con placa del Sporting de Julio Salinas.

«La verdad es que es una 'chulada' poder vivir esto desde dentro y que Maite me haga partícipe de las decisiones en todo momento», explicaba Francisco Rivera, que aseguro no sentirse simplemente «un famoso que patrocina un vino». En esta línea, Geijo alabó el desarrollo del evento avilesino, único en su especie, ya que ha conseguido convertirse «en un paseo de vinos y no de celebridades». Junto con las catas, los participantes también pudieron degustar unos bombones exclusivos de Acontia elaborados con los mismos sabores que sus bebidas.