«Llaranes es una joya en España»

En países del centro y del norte de Europa, la arqueología industrial, todo el patrimonio generado y relacionado con la gran industria, con la minería, es desde hace tiempo un atractivo cultural más, un recurso turístico de primer nivel que se protege y promueve. Pese a pérdidas irreparables, Avilés y comarca cuentan con uno de los catálogos más significativos de elementos industriales de España, a todos los niveles, desde el humano hasta el fabril. Uno de ellos es el barrio de Llaranes, nacido al calor de ENSIDESA en los años 50 del pasado siglo y que, para un estudioso del tema, como el doctor en Geografía Guillermo Morales Matos, se trata «de una joya en España». Así lo afirmó ayer en su conferencia 'Los poblados de empresa: el caso de Llaranes y ENSIDESA'. Lo hizo en el Centro de Servicios Universitarios, en el marco del Aula de Cultura de LA VOZ, coordinada por Armando Arias y patrocinada por Cafés Toscaf, que dedica su ciclo actual a los 60 años que cumple el barrio siderúrgico

«En sí mismo, Llaranes es un monumento sin parangón en toda España, ya quisieran por ejemplo en Bilbao tener algo así. Allí arrasaron con todo y ahora lo echan en falta; aprovechemos esto a nuestro favor». Lo manifiesta de esta manera, con profundo conocimiento de la cuestión, Guillermo Morales Matos, profesor de la Universidad de Oviedo, donde fue discípulo de Francisco Quirós Linares; de la de Gran Canaria, o de la Carlos III en Madrid, y que también ejerció como director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno del Principado. Sabe bien de lo que habla, porque tras llegar a Asturias de su Arucas, en Gran Canaria, allá por los años 70 del siglo pasado, su primer objeto de estudio fue la siderurgia asturiana. Tanto le atraparía, que acabaría haciendo de ella, de Avilés y su transformación, el objeto de su tesis doctoral, publicada a comienzos de los años 80, como 'Industria y Espacio Urbano en Avilés', y que puede encontrarse en la Biblioteca Bances Candamo.

Llegó en los 70 a estudiar un Avilés gris por el humo, pero cálido por la gente. «Mi primera impresión no fue buena, tanta contaminación, a mí, que venía de Canarias, y encima soy alérgico -recuerda-. Pero cuando comencé a conocer a los avilesinos, a los trabajadores siderúrgicos llegados de tantos sitios, que me invitaban a comer a sus casas y me contaban sus vidas, me atrajo de una manera especial. Lo hizo la gente, sus vivencias familiares».

La ciudad, la comarca, se convirtió en una parte de su vida. Comenzó a navegar por los diferentes archivos, buscar fuentes, ordenar un corpus que nadie antes había tocado, y que pocos después han abordado con tanta profundidad como él. «Parecía un Quijote en medio de aquel galimatías de novecientas hectáreas», recuerda de sus continuas visitas a la factoría de ENSIDESA, a los archivos que la fábrica tenía en Llaranes.

«Comencé a conocer los poblados. Eran una novedad para mí, en Canarias no había nada igual. Estaba el modélico, Llaranes; pero también una entidad rural como Valliniello, La Luz... Empecé a ir a las playas a las que iba esta gente, no a Salinas. Quería conocer a fondo cómo eran», relata el profesor, que define al poblado siderúrgico por excelencia como algo único: «No tiene que ver con Arnao, ni con Bustiello. Está hecho a otra escala. Su pico llegó en los años 60, y tenía mucho interés por conocerlo, saber cómo se integraban los trabajadores, muchos de ellos habían montado la fábrica, conocían lo que era el trabajo precario, tan duro o más que el de la mina. Había mucha información que era necesario estudiar con rigor científico».

Tan exhaustivo fue su análisis, que le salió un trabajo «de mil páginas», sobre el que tuvo que utilizar la tijera para su publicación. Recuerda, entonces, que había algún recelo, «porque no querían que utilizara el término 'comarca de Avilés'». Desde su publicación, han pasado 35 años. «Avilés ha cambiado. Y Llaranes ha ido ganando en solera, gracias a sus gentes, a que sigue estando habitado; ha tenido un grado de conservación extraordinario», subraya Morales, que destaca la «concepción unitaria» del poblado, que una vez fue «apéndice de la fábrica», y que hoy hay que «saber poner en valor», y hacerlo «de forma conjunta con todos los atractivos de la comarca de Avilés».