Malda dimite como secretario de la sección sindical de UGT en ArcelorMittal

Iñaki Malda anunció ayer su dimisión como secretario general de la sección sindical de UGT-Avilés en ArcelorMittal, una de las más grandes de España con cerca de 1.300 trabajadores afiliados. La renuncia no implica un cese al frente de la Unión Comarcal de UGT, donde mantendrá sus responsabilidades como secretario general.

Ahora se abre un plazo de cuatro semanas para elegir a un nuevo secretario general. Durante este tiempo, la ejecutiva de la sección sindical y el presidente del comité de empresa, Roberto Santos Riestra, pilotarán la transición. Entre los nombres que suenan con más fuerza para sustituir a Malda se encuentra Raúl Cueto, aunque las incertidumbres se deberán despejar durante los próximos días.

También deberá despejarse la duda de si Luis Alonso vuelve a presentarse como sucedió hace dos años y logró 162 votos frente a los 260 que le dieron a Malda la reelección. «La renuncia de Malda me ha pillado por sorpresa. No ha habido ninguna comunicación a los afiliados», respondió ayer a preguntas de LA VOZ. Alonso no rechazó la posibilidad de presentar de nuevo su candidatura, pero declaró que «lo importante es el proyecto para UGT que defienda el nuevo equipo». Así pues, se abre un periodo de espera hasta conocer el nombre del sucesor de Iñaki Malda, que «no quiere designar a ningún sucesor», según declaró ayer.

«Proceso de renovación»

Malda explicó la decisión por la necesidad de «abordar la renovación de la sección sindical, donde llevaba diez años». Recordó que en el proceso electoral de 2015 había anunciado «que sería mi último mandato. Estamos ahora en una época sindicalmente calmada: acabamos de firmar el acuerdo marco y el convenio, y aún no es la fecha de las elección sindicales. Es el momento adecuado para una renovación de la sección sindical de una manera tranquila que no altere su funcionamiento normal».

Malda rechazó de manera tajante la vinculación de su dimisión con un posible salto a la política, donde ha sido una de las caras visibles de los partidarios de Pedro Sánchez en la comarca de Avilés durante las últimas primarias celebradas en el PSOE nacional. «No existe ninguna relación. Es cierto que participaré en el próximo congreso federal como representante de Avilés y es un honor para mi defender las ideas de Pedro Sánchez, pero no guarda ninguna relación», afirmó Malda, que también negó ayer la posibilidad de encabezar una lista 'sanchista' en el próximo congreso local. «No hay nada de eso, es muy pronto para hablar de lo que sucederá en Avilés», declaró.

Es no evita los comentarios generados a raíz de su dimisión y que vaticinan su salto a la arena política, si bien es cierto que internamente el doble cargo generaba algunas críticas en el sindicato.