El SESPA admite que no sabe «qué pasará» con los intoxicados en AZSA

En una comparecencia pública realizada a petición de Podemos, el Principado aseguró ayer desconocer si los afectados por la intoxicación con mercurio en AZSA en 2012 están teniendo problemas en su atención sanitaria. Desde el Gobierno asturiano se indicó que realizan un seguimiento «exhaustivo» de los mismos. Según el director general de Salud Pública, Antonio Molejón, y el gerente del SESPA, José Ramón Riera, desde la Administración autonómica están preparados para «hacer lo que haya que hacer» con el fin de garantizar sus tratamientos. Parte de los trabajadores intoxicados asistió a la comparecencia parlamentaria, y se concentró a modo de protesta ante la Junta General.

En la comparecencia de los responsables de Salud del Principado, en la Junta General, aseguraron no tener «constancia de que esté habiendo problemas en la atención a este colectivo, a partir del dispositivo especial habilitado en el nuevo HUCA». Asimismo, destacaron que su atención ha generado «múltiples derivaciones y pruebas diagnósticas». No obstante, desde el SESPA aseguran que no son el organismo que se debe de encargar de catalogar las patologías que sufren como enfermedad profesional, y admitieron que la falta de experiencia científica «hace imposible saber qué ocurrirá en el futuro con estos trabajadores». Para la atención de los 49 trabajadores afectados por la intoxicación se suscribió un convenio con la mutua FREMAP.

Los diferentes grupos parlamentarios también intervinieron en la sesión. Desde Podemos, Andrés Fernández insistió en que «el SESPA asumió una responsabilidad compartida» con la mutua, y que si no la hace valer, pasará a ser «el pagafantas de la empresa». Aseguró, asimismo, que los trabajadores sufren «una desatención deliberada». Por su parte, el Partido Popular pidió al Gobierno delimitar los ámbitos de actuación entre el SESPA y la mutua. En Izquierda Unida se apostó por retomar el convenio con la mutua y buscar la colaboración con otras instituciones para conseguir «la rehabilitación de los trabajadores». Mientras tanto, Ciudadanos advirtió de que el «drama de los trabajadores afectados no puede quedar tapado por el burocratismo».

En la contrarréplica, la diputada socialista Carmen Eva Pérez acusó a la oposición de demagogia, «derivando responsabilidades a organismos que no la tienen».