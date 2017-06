«No soy un famoso patrocinando vino»

El torero y empresario Francisco Rivera hizo ayer una aparición sorpresa en Avilés ante las miradas curiosas de las numerosas personas que ocupaban a última hora de la tarde las terrazas de los alrededores del NH Palacio de Avilés. El anuncio pilló por sorpresa a muchos, ya que los organizadores del Famous Wine Festival (FWF) decidieron mantener en secreto esta visita hasta última hora. Esto no evitó sin embargo que las entradas para asistir a la segunda cata oficial de vinos famosos se agotasen ya el pasado viernes, aún sin conocer la identidad de la celebridad asistente.

Rivera, que estuvo en todo momento acompañado por su esposa Lourdes Montes, acudió como cara reconocible de las Bodegas Acontia junto a la bodeguera Maite Geijo y su marido Roberto Martín. «Llegué a este 'mundillo' por casualidad hace seis años, pero rápidamente me sedujo la pasión con la que Maite hablaba de sus vinos», explicaba el torero, quien se deshizo en halagos hacia el trabajo de la experta. «Ella me hace partícipe de las decisiones en todo momento, es una 'chulada' vivirlo desde dentro», señalaba justo antes de asegurar que no se sentía simplemente «un famoso patrocinando un vino».

Tras empaparse de la gastronomía asturiana nada más aterrizar con una comida en el Real Balneario de Salinas, el torero prosiguió su ruta por la comarca en el idílico emplazamiento que ofreció el restaurante-invernadero del NH Palacio de Avilés para protagonizar una cata a la que asistieron medio centenar de participantes. Entre los vinos a degustar se encontraban el blanco verdejo toro y el tinto doce meses ribera de Acontia, que hasta el próximo 18 de junio y junto a otras tres de sus variedades se servirán en La Biblioteca. La cata se completó con los vinos de Juan Mari Arzak, Francis Ford Coppola y la edición limitada con placa del Sporting de Julio Salinas.

A pesar de ser el protagonista de la cita, Rivera, amante del vino tinto y rosado, admitió de antemano no ser un gran conocedor de los secretos y entresijos del oficio de sumiller, justo a diferencia de Geijo, quien se encuentra al frente de las bodegas desde 1992 y atesora una amplia formación en el mundo de la restauración. Hace ya más de una década desde que la bodeguera se embarcase en su proyecto principal: elaborar los únicos vinos con crianza en barricas de roble español bajo las Denominaciones de Origen Ribera del Duero y Toro.

«España siempre está en el podio de países productores de vino, por lo que me parecía una pena trabajar siempre con roble americano y francés olvidándonos de lo que tenemos en casa», destacaba la experta, que también aprovechó el evento de ayer para presentar ante el público avilesino otra de sus grandes apuestas, los bombones de vino, para conquistar el paladar de los asistentes. Maite Geijo se mostró muy satisfecha con el desarrollo del FWF, un evento con D. O. Avilés único en su especie. «Lo más importante es que ha conseguido convertirse en un paseo de vinos y no de celebridades», aplaudió.

Por su parte, Francisco Rivera aseguró que el festival «es una idea muy divertida y además bien ejecutada», antes de someterse a una última 'cornada' cuando le pidieron una recomendación para acompañar una fabada asturiana. En esta ocasión, Geijo le echó un capote y concluyó que lo mejor es decantarse por la «frescura» del Toro de seis meses.