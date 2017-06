Un pleito entre SEPI y Dia amenaza la continuidad del antiguo economato de Llaranes

Cofivacasa, sociedad de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) que gestiona en Avilés el alquiler del antiguo economato de Ensidesa en Llaranes, trata de desahuciar a la cadena de supermercados Dia tras el fin del contrato de arrendamiento en 2014. La SEPI confirmó ayer que la continuidad de Dia «está pendiente de resolución judicial», lo que no implicaría necesariamente el cierre de la actividad comercial. Cofivacasa negocia con Vegalsa, cadena propietaria de los supermercados Familia, su instalación en el equipamiento.

El inmueble cumpliría los requisitos que busca la empresa de distribución comercial líder en Galicia en lugares como Llaranes, una nave con al menos mil metros cuadrados de superficie y posibilidad de aparcamiento.

A preguntas de este periódico, Dia afirmó que el futuro del supermercado de Llaranes estaba «en estudio, pendiente de definir», algo que se decidirá «en cuestión de días, como mucho un par de semanas». Según la cadena, desde que se produjo el proceso de absorción de El Árbol, se produjo una primera tanda de cierres de supermercados no rentables y, ahora, se estaría estudiando la viabilidad de otra serie de ellos.

Las estanterías de la zona textil están casi vacías y se han cerrado otras secciones

Según ha podido saber este periódico, más que por la falta de rentabilidad del supermercado, detrás de la decisión estará el litigio con Cofivacasa, que habría puesto el proceso de desahucio en marcha después de que Dia no hubiera abonado ni un solo mes el alquiler desde que concluyó el contrato en 2014.

Mientras se resuelve el pleito entre ambas, los vecinos de Llaranes asisten con incertidumbre a los cambios, más que perceptibles, en el interior del supermercado. Los lineales de la zona de textil, calzado y menaje están prácticamente desabastecidos. «Venías antes y llevabas medias, pañuelos, chorizos y unos buenos zapatos, aunque no fueran muy 'guapos', pero ahora ves muy poco», se lamentaba ayer Cándida Martínez, vecina de La Toba. «Siempre fue nuestro economato», comentó con pesar ante un negocio que no hay vecino que no recuerde cómo fue. Reconoció que sería un trastorno quedarse sin supermercado «porque cada vez tenemos más años», en un barrio que hace poco perdió también su oficina bancaria.

Con la misma nostalgia de Cándida Martínez habla José María Cotarelo, vecino de Ráfaga, y que tras 35 años de trabajo en la siderúrgica, siempre sigue yendo a este supermercado a pesar de tener algún otro más cercano. «Por un lado sería un fastidio que lo cerraran, pero por otro yo tengo un 'mini' justo al lado de mi casa donde puedo hacer la compra del día a día», reconoce.

Javier Andrés Arias habla de «desmantelamiento silencioso, pero muy rápido» el que se vive en la superficie comercial. «Cada día tenemos más estanterías vacías y más secciones cerradas» y enumera las múltiples dudas que le surgen, desde el futuro del supermercado hasta el de los empleados, pasando por la situación del barrio, que se va quedando «sin servicios básicos».

María Jesús Díaz está al corriente de la rumorología que «corre de boca en boca» por el barrio y, según la cual, el Dia cerraría y lo cogería otro supermercado. «Que cerrara sería un gran trastorno», afirma, a pesar de que «llevan un año y pico sin hacernos el descuento de Ensidesa, aunque en las oficinas de ArcelorMittal nos dicen que tienen obligación de aplicarlo».

A Severino Barcia, vecino del barrio desde hace 41 años y cliente fiel del supermercado, también le supondría un trastorno un cierre, pero a Elio González, que pasa más tiempo en la aldea que en Llaranes, cree que «para comprar hay sitios de sobra en otros lados». Y, al menos cuando él acude a esta superficie de Llaranes, encuentra de todo.