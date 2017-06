Calatayud: «Hoy en día tenemos un problema con el principio de autoridad, nos da miedo»

«Doy la misma conferencia muchas veces». El juez de menores de Granada Emilio Calatayud lo advirtió según llegó al colegio San Fernando, donde esta tarde ha ofrecido una charla. Y es que, a pesar del gran reconocimiento del que goza entre los ciudadanos de a pie, la base fundamental en la que se apoya a la hora de dictar sus 'peculiares' sentencias es realmente sencilla: a todo se le debe poner un límite. Sobre todo cuando se trata de menores, los cuales a veces ni siquiera son totalmente conscientes de sus actos. «Tengo chavales que han interpretado mal la justicia. Han cometido delitos muy graves, pero no son delincuentes», afirmó Calatayud.

Aunque la solución está clara, la posibilidad de que se puedan llegar a aplicar 'estos límites' en los tribunales, es casi inexistente en los tiempos que corren. «Hoy en día tenemos un problema con el principio de autoridad, nos da miedo», señaló. En opinión del magistrado, la justicia se ha visto resentida tras algunas reformas políticas llevadas a cabo en los últimos años. «El artículo 24 del código penal nos deja totalmente sin protección. Si un niño agrede, por ejemplo, a un profesor, lo más seguro es que no le pase nada», continuó.

La raíz del problema, de esta 'especie de privilegio' del que gozan los menores actualmente en nuestro país se encuentra en el núcleo familiar. Emilio Calatayud califica a los padres modernos de 'demasiado blandos'. «Yo no soy igual que mis hijos, soy su padre. No soy su amigo, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva», afirmó. Y es que una de las mayores preocupaciones de los magistrados y de gran parte de la sociedad es el aumento de los casos de maltrato de hijos a padres, especialmente en casos de adopción. «Hay que empezar por educar a los padres». Esta, según el prestigioso juez, sería una de las claves del éxito, la cual nos podría conducir a una posible mejora de la sociedad.

Por otro lado, el sistema educativo se lleva parte de la culpa. En la actualidad ya no se le tiene tanto respeto a la figura del maestro y eso es algo que a los niños les va calando. «Soy partidario de la existencia de la tarima. Debemos premiar el esfuerzo de los estudiantes, que sepan que para estar a este lado de la tarima, hay que merecerlo», manifestó con total convicción.

Por último, Calatayud expresó su opinión sobre las redes sociales, que tachó de muy peligrosas, al ser la pantalla un escudo perfecto para atreverse a delinquir, además de sumamente adictivas. «Son como una droga. No entiendo como el regalo estrella de las navidades entre los más jóvenes, es un móvil. Yo soy fumador y no les he dado jamás a mis hijos un cigarro. Sin embargo, veo en los bares que dejan el móvil al crío para que no moleste», comentó.