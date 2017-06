El PP censura al Principado por «dejar languidecer al Niemeyer»

El Partido Popular censuró ayer al ejecutivo regional y al gobierno local por «dejar languidecer» al Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, reclamando un cambio en la política de mecenazgo que permita incorporar capital privado a un centro cultural «que debe ilusionar a todos los avilesinos y a todos los asturianos porque es un proyecto de ámbito regional», aseguró Pedro de Rueda, presidente de la gestora del PP en Avilés

De Rueda lamentó que la programación del complejo cultural «languidezca» y que se paguen ahora «los platos rotos de la política de despilfarro y ausencia de control en el gasto que hubo de responsables políticos con nombres y apellidos». El diputado regional reprochó al PSOE que «haya dejado al Centro Niemeyer en un estado absoluto de resignación, limitándose a gestionar los restos de un naufragio y el fin de la época de contenedores culturales vacíos».

El dirigente popular afirmó que «la pufilandia de algunos la pagan los avilesinos y asturianos», lamentando desde las carencias en el mantenimiento a la programación lastrada por un presupuesto que debe centrarse en resolver las deudas existentes.

«La dejadez de la concejalía de Cultura deja a Avilés sin actividad»

«Hay que dar salidas. El Centro Niemeyer no debe vivir con respiración artificial. Es necesario modificar la normativa de mecenazgo para incentivar que las empresas se incorporen a la actividad para que el Niemeyer sea un centro de referencia», afirmó Pedro de Rueda.

Aseguró que cambios similares se habían producido en otras regiones «con resultados positivos. De lo contrario, nos limitaremos a ver el Niemeyer como lo que podía haber sido y no fue. Nosotros no nos resignamos a eso. El Centro Niemeyer nos sigue ilusionando como ilusionó a Avilés en su momento. Es necesario apostar por la Cultura, verla como una inversión, no como un gasto», declaró.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, Carlos de la Torre, expresó su preocupación por la «ausencia de la concejalía de Cultura» y que provoca que «la actividad en la ciudad se ve reducida a su mínima expresión, con sólo tres representaciones de teatro este verano».

El edil recordó que «no es la primera vez que se hacen obras en el Teatro Palacio Valdés y se mantuvo la actividad en la ciudad. Hay otros sitios: la Casa de Cultura, Los Canapés, la iglesia vieja de Sabugo. Antes había calidad y también cantidad».

El portavoz del grupo municipal del PP lamentó que «este verano Avilés no tendrá actividad cultural por una concejala que se dedica más a sus otras áreas que a la concejalía de Cultura y donde tiene más problemas como el Conservatorio».