El gobierno local no recurrirá la anulación del pago a proveedores

El gobierno municipal no recurrirá la sentencia que anula el reconocimiento extrajudicial de créditos para el pago a proveedores y obliga a la revisión de nulidad de oficio. «La sentencia no supuso ninguna sorpresa. Éramos conscientes de que existían ambos procedimientos y optamos por los Reconocimientos Extrajudiciales de Créditos porque no podíamos demorar más tiempo el pago de estas facturas y perjudicar a los proveedores», declaró la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz.

La edil confirmó que, ahora, los técnicos buscan la manera de ejecutar la sentencia que menos perjudique a las empresas afectadas. Y es que toda vez que los Reconocimientos Extrajudiciales de Créditos (REC) resultan nulos de pleno derecho, la empresa debería reintegrar el dinero cobrado al Ayuntamiento para que éste iniciase el proceso de declaración de nulidad y, en el plazo de unos meses, volver a pagar a las empresas.

Ruiz señaló que la sentencia supone «cumplir con un formalismo más y es lo que haremos». Además de demorar el pago a los proveedores, el método impuesto por la sentencia supone que una vez que el consejo consultivo decrete la nulidad del contrato, éste se abonará pero no irá al Pleno municipal, como sucedía hasta ahora. Es decir, habrá menos transparencia y menos oportunidad de la oposición para fiscalizar al gobierno.

«Los REC permiten pagar con agilidad y total transparencia, ya que tiene que ir al Pleno, cosa que no sucede con la revisión», declaró la concejala de Hacienda.

La sentencia del Juzgado Número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo anula el uso de Reconocimientos extrajudiciales de Crédito para el pago a proveedores y obliga a utilizar la Revisión de Oficio.

«No judicializar»

Así, el portavoz del Partido Popular, Carlos Rodríguez de la Torre, recriminó a Somos su «judicialización de la vida municipal», asegurando que los problemas del Ayuntamiento «debemos tratar de solucionarlos dentro del Ayuntamiento. Es un mal asunto para Somos que saquen pecho por algo tan triste como esto».

El portavoz popular recordó que en los últimos REC «nuestro grupo fue el único que votó en contra, mientras que Somos se abstuvo». De la Torre también criticó al gobierno por su «desidia»en la gestión municipal, lamentando que, al final, deba ser rectificada por los jueces. El concejal también lamentó que todo este proceso «termine perjudicando a empresas que actuaron de buena fe».

Por su parte, desde Izquierda Unida, su portavoz, Llarina González Moreno, calificó la decisión judicial como «un fruto del trabajo de toda la oposición», recordando que el rechazo a los REC motivó el primer abandono del Pleno por parte de todos los ediles de la oposición.

González destacó las expresiones de la sentencia que aluden al «absoluto desprecio del gobierno a la normativa legal de contratación» para afirmar que «es una sentencia muy contundente y se deberían dar explicaciones, además de asumir responsabilidades políticas».

La portavoz de IU recriminó al gobierno «sus malas formas, que son censuradas constantemente por los jueces. Esta es una sentencia más en una larga lista y el PSOE debería reflexionar sobre su manera de gestionar Personal o el Conservatorio». Llarina González Moreno aseguró que «no se pueden saltar las normas de juego. El gobierno debe gestionar dentro de la ley y lo mejor posible».

Carmen Pérez Soberón, portavoz de Ciudadanos, partido que votó a favor de los últimos REC, explicó que su decisión se había tomado «para no perjudicar a terceros que habían prestado sus servicios al Ayuntamiento», recordando, además, que «contábamos con los informes favorables de los técnicos».

Pérez Soberón destacó como la presión de los grupos de la oposición «había logrado que el gobierno rectificase su posición y se comprometiese a reducir el número de Reconocimientos Extrajudiciales que llevase a Pleno».

Soberón opina que «no es una buena noticia que la actuación política sea rectificada por una decisión judicial. Siempre hemos defendido que había margen de mejora en los REC. Siempre entendimos que era una mala gestión administrativa y que cierta falta de tensión administrativa no debe perjudicar a terceros».