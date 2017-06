Dia lleva a juicio a Cofivacasa para que acepte el alquiler del antiguo economato

Dia tratará hoy de que Cofivacasa, la sociedad estatal que gestiona las propiedades no industriales de la extinta Ensidesa, acepte el pago de la renta que la cadena de supermercados ha venido consignando en el juzgado desde que expiró el contrato de arrendamiento, en 2015. La vista oral se celebrará esta mañana en el Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Avilés

Este es el segundo procedimiento judicial en el que están inmersas ambas entidades, después de que el pasado mes de mayo el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Avilés declarara extinguido el contrato de arrendamiento del local, a petición de Cofivacasa y en contra de la pretensión de Dia de beneficiarse de una prórroga. La sentencia está recurrida.

Según explicó ayer el abogado de los trabajadores del antiguo economato, Antonio F. Urrutia, «no es que Dia no pague, sino que Cofivacasa no acepta el pago», quien advirtió sobre la incertidumbre y el temor de una plantilla formada por una treintena de trabajadores que hasta hace poco no sabía nada de la situación. Que la gestión del antiguo economato cambiase de manos, como al parecer se está negociando con Familia, garantizaría el mantenimiento del único supermercado que hay en el barrio, pero no los puestos de trabajo actuales. De ahí que en el juicio de hoy contra la sociedad de la SEPI también se presente como acusación la representación sindical de los trabajadores.

El supermercado Dia sigue aplicando el descuento del 5% en cada compra a los antiguos trabajadores de la siderúrgica, tal como fue pactado en el convenio de 1995 que, cadena tras cadena, ha venido respetando. Quien no está aplicando el descuento es la compañía, que solía enviarlo por correo al domicilio del beneficiario y que, a diferencia del de Dia, podía ser canjeado por dinero en metálico o en especie. Este dejó de enviarse desde que Cofivacasa decidió no prorrogar la permanencia de Dia en el edificio de la calle Martinete.

El supermercado sigue funcionando con normalidad a la espera de que su futuro se aclare en los tribunales. Una solución que no llegará en breve porque la sentencia que salga del juicio de hoy será, casi con total seguridad, recurrida.

Los trabajadores mostraron ayer su malestar por las impresiones trasladas por algunos clientes sobre lineales desabastecidos o secciones cerradas. Según explicaron, la cámara frigorífica que se encuentra fuera de servicio lo está por una avería y no por la dejadez o falta de interés de la cadena, defendieron. Es más, lamentaron que hayan quedado en la estacada algunas inversiones prometidas por Dia que, a la vista de la negativa de Cofivacasa de mantener el arriendo actual, igual no prosperan.

El presidente de la Asociación de Vecinos Santa Bárbara, Gabriel Alzola, definió como una «pena» que lo que fue «el buque insignia del barrio y de toda una época, al que venía gente de toda la comarca, haya degenerado de esta manera». Él, como muchos clientes, añora la época, ya muy lejana, por otra parte, en la que el economato surtía de ropa, menaje y comida a miles de hogares en Avilés a precios sin competencia.

«Primero fue la 'Caja' y ahora esto, que esperemos que siga resistiendo al igual que hace el BBVA porque si no nos quedaremos sin supermercado. Está claro que son empresas y solo miran por sus intereses», reflexionó.

Como ilustraba el historiador Alberto del Río en uno de los 'Episodios Avilesinos' que publica los domingos en las páginas de este periódico, Ensidesa abrió en 1955, en los bajos de los soportales de la plaza Mayor de su Poblado de Llaranes, los primeros economatos para sus trabajadores.

Tal fue el éxito, con colas multitudinarias, que hubo que construir un edificio, inaugurado en agosto de 1962, que dio cabida a muchas más secciones. Diseñado por los arquitectos Cárdenas y Goicoechea, los mismos que habían trazado el poblado, fue al instante uno de los edificios más conocidos y frecuentados de la ciudad. Igualmente exitoso, hubo que abrir más sucursales en La Marzaniella (Trasona), poblado de La Luz y en el centro de Avilés, en la calle La Cámara.

Actualmente, se estima que todavía quedan unos 3.000 extrabajadores de Ensidesa, beneficiarios del antiguo economato.