La sociedad reflejada en el espejo

«Mamet siempre decía que la gente solo habla para conseguir algo y no podría estar más de acuerdo con él», así explicaba ayer el director teatral Luis Luque el germen de la obra 'Oleanna', un texto original del dramaturgo estadounidense David Mamet que mañana viernes interpretarán por primera vez ante el público los actores Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez. «La función explora las partes luminosas y oscuras de la humanidad a través de John y Carol, un profesor universitario y una de sus alumnas, que le acusa de acoso sexual tras la negativa de subirle la nota», desvelaba Luque.

En el nuevo estreno absoluto que acogerá el Palacio Valdés a las 20.15 horas, los espectadores podrán conocer las aspiraciones y deseos de estos dos personajes, que tomarán el escenario a modo de cuadrilátero para protagonizar una intensa lucha de poder. A lo largo de la hora y veinte minutos que dura esta versión se pondrán sobre la mesa temas como el acoso sexual, la igualdad de derechos, el abuso de poder y la puesta en duda de la transparencia del sistema universitario.

Todo un 'cóctel mólotov' que desafiará las creencias y convicciones de los asistentes, ya que como Luque se encargó de señalar, «Mamet huye de las verdades absolutas y de lo políticamente correcto». A pesar de lo que a priori pueda parecer, 'Oleanna' no pretende presentar a un 'bueno' y a un 'malo', sino a dos personas con aspiraciones y posiciones enfrentadas cada uno con su parte de razón. El director, que se declaró abiertamente «fan» del dramaturgo americano por su capacidad para incomodar al público, aseguró que «no habrá cabida para ejecutar la opinión».

Nadie conoce mejor las peculiaridades de Carol y John que Natalia Sánchez y Fernando Guillén Cuervo, quienes ayer durante la presentación de la obra jugaron a abogado del diablo para explorar un poco más la psicología de los protagonistas. «John no es, ni mucho menos, un arquetipo de ogro, sino que es alguien 'normal' que representa el machismo interiorizado de una sociedad que no sabe dónde están los límites respecto al otro, como ocurre por ejemplo con la normalización del piropo», dilucidaba Guillén Cuervo, quien cree que «la obra es más entendible ahora que en 1992, cuando se estrenó causando un gran revuelo».

Y es que en su posición, a punto de conseguir un ansiado ascenso profesional que supondría a su vez la llegada de muchas otras cosas como una vida acomodada en el plano material, ve todo tambalearse a su alrededor tras la intervención de Carol. «No es una bestia, pero esto no quiere decir que no lleve la bestia dentro, como nos pasa a todos», añadió. Su única compañera de reparto, Natalia Sánchez, completó su discurso al aseverar que el de John «es un machismo muy peligroso, porque no se identifica con tanta facilidad».

Por su parte, la actriz comentó que «nunca he rebuscado ni puesto tanto de mí en un personaje como he hecho en esta obra con Carol». De los tres, es la única que decidió visualizar versiones anteriores de 'Oleanna', como la que protagonizaron hace unos años José Coronado e Irene Escolar o Santiago Ramos y Blanca Portillo. «Me acerqué de cero como mis compañeros pero habiéndomelo visto todo», bromeaba. Sánchez afirmó que su personaje refleja «a todos aquellos que alguna vez se han visto en una situación de desventaja respecto a otra persona y han sido víctimas de un abuso de poder». Con todo, «ella es la que tiene la bomba en sus manos porque quiere hacer justicia».

Escenario talismán

Ninguno de los artistas pasó por alto el hecho de estrenar en el Palacio Valdés, algo que según la tradición teatral promete buena suerte en todo el recorrido posterior de la función. «Es una responsabilidad enorme estrenar sobre este escenario que tantas veces he visitado como ayudante de dirección», declaraba visiblemente motivado Luque, quien definió al público avilesino como «exigente, con gusto y protagonistas del ambiente cultural que respira la ciudad».

A lo ya especial de la ocasión, se suma que la representación de mañana cerrará tanto el presente ciclo de EscenAvilés como el propio Teatro Palacio Valdés, que seguidamente y aprovechando el verano comenzará a ejecutar sus obras de mejora y restauración de las instalaciones.