Los trabajadores de Montrasa cobran la nómina, pero siguen en su casa

Los trabajadores de Montrasa Maessa llevan cobrando sus nóminas desde el 24 de mayo sin tener que ir a trabajar. Este nuevo capítulo en el largo episodio judicial que enfrenta a la plantilla de la subcontrata con Alcoa es, en palabras del portavoz de los trabajadores, Ricardo Martínez, «paradójico». Lejos de estar satisfechos, demandan su vuelta al puesto de trabajo, después de que los Juzgados de lo Social de Avilés dictaminaran la nulidad de los 34 despidos.

Hoy está prevista una reunión en Oviedo, en la Dirección General de Trabajo, entre los representantes de Montrasa y Alcoa con el objetivo de que acerquen posturas. Como telón de fondo, el recurso de suplicación presentado en mayo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por el que pretenden la condena solidaria de Alcoa, empresa matriz para la que trabajaban y que resultó absuelta lo que, según Ricardo Martínez, garantizaría por completo la recuperación de sus empleos. El pronunciamiento se espera para el mes de octubre.

En su día Ricardo Martínez expresó su confianza en que este recurso fuera el trámite definitivo para recuperar sus puestos de trabajo. «Entendemos que el recurso que vamos a presentar ahora ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias va a ser muy importante porque si conseguimos que Alcoa salga condenada, entonces sí que no hay vuelta para recuperar nuestros puestos de trabajo», subrayó.

La plantilla está a la espera de que el TSJA se pronuncie sobre un recurso de suplicación

El Juzgado de lo Social número 1 de Avilés dictaminó la nulidad de catorce de los 34 despidos de Montrasa, que fue condenada a ingresar todos los salarios del último año, desde el día en que fueron despedidos, el 5 de abril de 2016. Posteriormente, el Juzgado número 2 de Avilés dictaminó la nulidad para el resto de los despidos, de modo que la empresa tendría que readmitir a los 34 despedidos.

Esta sentencia ordena «su inmediata readmisión en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones y con los mismos derechos en que los venía desempeñando, con el abono de los salarios de tramitación generados desde la fecha del despido hasta la de la readmisión».

Por contra, el juez desestimó la pretensión de que también se condenase a la multinacional estadounidense del aluminio. Entendió que «no se establecen las pautas que llevarían a la declaración de responsabilidad específica de Alcoa, ni siquiera cuando se invoca la garantía de subrogación prevista en los llamados acuerdos de Oviedo puesto que no se indica que con base a la misma deba responder Alcoa».

Además, «el contrato entre ambas partes no es de mera puesta a disposición de trabajadores, sino que supone la adjudicación de una contrata e implica que Montrasa asuma a los trabajadores preexistentes y adscritos a la obra. Por otra parte, no se ha justificado que Montrasa carezca de organización propia y estable, y tampoco consta que no realizara las tareas inherentes a su condición de empresario».

Los 34 trabajadores de Montrasa trabajaban en las instalaciones de Alcoa y fueron despedidos después de que el 23 de marzo de 2016 su empresa renunciase a ella. A las manifestaciones iniciales ha seguido una conflicto judicial que continúa hoy en día.