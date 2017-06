«Bastante bien salen algunos hijos a pesar de los padres que tienen...»

Nunca un tirón de orejas fue tan aplaudido. Con el sentido común como bandera, el juez de menores más conocido de este país, Emilio Calatayud, reprendió en el Colegio San Fernando una forma de educar a los hijos que solo entiende de derechos y no de deberes, entre otras cosas por la falta de autoridad de los progenitores. Invitado por la Asociación de Madres y Padres, el juez llenó un salón de actos que asintió, rió y aceptó las reflexiones de un magistrado que con 61 años y 37 de ejercicio dice «lo que me da la gana».

Antes de hacerlo, resumió a los medios de comunicación las líneas básicas de una conferencia «que es la misma de siempre, solo que la doy muchas veces». Quizás porque hace falta reivindicar, una y otra vez, un principio de autoridad, cercenado por la ley y «del que parece que nos da miedo hablar». «Yo soy el padre de mi hijo, no soy su colega. Hemos pasado de un extremo al otro. Por eso ahora vemos tantos casos de maltrato de hijos a los padres y, aunque no se diga, de hijos adoptados a padres, que están devolviendo a los niños a los centros internacionales de los que vinieron», afirmó.

Esta recuperación de la autoridad pasaría por pequeños gestos, casi subliminales, pero que marcarían la diferencia entre el maestro y el alumno. «Soy partidario de la tarima porque las formas son importantes, para estar a este lado hay muchas horas de estudio y sacrificio», igualmente se mostró partidario de recuperar el servicio militar. «Sí, yo volvería a poner la mili. Cuatro o cinco meses de campamentos para todos y todas estarían muy bien. Para que todos fueran iguales, 'pelaícos', aprendieran disciplina, esfuerzo, compañerismo y patria», afirmó rotundo.

Porque si suprimir el servicio militar obligatorio fue el «error» del presidente José María Aznar, el de José Luis Rodríguez Zapatero fue «quitar el derecho a corregir moderadamente a nuestros hijos», el de Mariano Rajoy, «no devolverlo a la legislación» y Felipe González «la cagó cuando quitó los manicomios porque hay muchos 'pobrecicos' que están muy mal y no pueden vivir en su casa».

Así, con esa retahíla de errores enunciada no es extraño que en su Andalucía natal, «los padres de un niño de cuatro años, con ese afán protector que tienen, van al director a protestar por las asignaturas que ha suspendido y como este les dice que están bien suspendidas recurren al delegado de Educación de Sevilla, que lo aprueba». «Bastante bien salen algunos hijos a pesar de los padres que tienen...», reflexionó. «Cada vez hay más burros y tontos en este país, hay que poner en valor el trabajo» y se preguntó si a los políticos, que legislan y diseñan planes de estudio y reformas del Código Civil y Penal, les gustaría que les operase un médico que hubiera pasado curso tras curso suspendiendo asignaturas.

Calatayud defendió las sentencias que lo han hecho popular en toda España, a pesar de atribuir tal fama a que «soy un producto de los medios de comunicación». «He caído bien. Lo mismo que yo hago lo hacen muchos otros, pero al juez siempre la ha dado miedo hablar», explicó. Él no tiene ese miedo escénico y, tras ironizar sobre la falta de consideración hacia los jueces de menores, «que somos los menores de los jueces», defendió que no ha inventado nada. «Solo he aplicado la ley. Hay muchas formas de reparar el delito. Pero a chavales de quince o dieciséis años que han dejado la escuela, que no saben juntar letras, y si las juntas no saben lo que significan, a qué los vas a condenar», se preguntó.

«Algunos condenados por homicidio hoy son unos padres ejemplares. Ningún menor te puede decir que no le has dado una oportunidad», tras lo que defendió firmemente el derecho y la capacidad del menor a reinsertarse en la sociedad, al igual que mostró en contra de rebajar la edad penal.

En su opinión, cuando un chaval de doce o trece años mata a un maestro en Barcelona, como ocurrió hace poco, «es una barbaridad que indica que ha fracasado todo el sistema». «Hay que apretar a la familia, a la sociedad, a la escuela» y, cómo no, a los medios de comunicación. «Los periodistas tenéis mucha culpa porque no sabéis muchas veces el fondo de la justicia».

Las tecnologías no han puesto nada fácil la educación de los menores porque plantean tres problemas: «son una droga, un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos y para ser víctima de ellos». En otras palabra, «yo soy fumador, pero nunca he dado un cigarro a mi hijo de dos años y los padres en los bares para que los hijos no den el coñazo les dejan el móvil o la tableta, que son una droga».

Por eso ensalzó el desaparecido sentido común que consiste, básicamente, en «tratar a niños como niños y no como adultos». «Es una vergüenza que el regalo estrella en navidades y en las comuniones sea un móvil, que el chaval solo debería poder tenerlo cuando se lo pudiera pagar él mismo o, como mínimo, con catorce años». Regalos inapropiados en los que tiene mucho que ver la influencia de la sociedad, de la televisión y de las redes sociales y «los padres separados».

«Nos piden titulación para todo menos para ser padres y es muy complicado», lamentó.