«Los prejuicios hacia la Cerezuela cantante por ser actriz están ahí»

Hace casi dos años que las trayectorias del cantautor Jaime Anglada y la actriz Carolina Cerezuela se cruzaron para dar a luz a Anglada Cerezuela, un dúo que promete aportar su propia esencia a la industria musical actual y romper con los prejuicios. Mañana sábado a partir de las 20.30 tocarán los temas de su 'Manzana de caramelo'en Le Mystic para celebrar el segundo aniversario del local.

Cuente un poco más sobre el novedoso proyecto Anglada Cerezuela. Apenas llevan juntos dos años y ya han ofrecido numerosos conciertos.

Sí. Me gusta que digas 'novedoso' porque precisamente creo que esta es una de nuestras características más distintiva. En los últimos años han salido muchos cantantes, grupos y cantautores, pero los dúos es un formato que no se ha explotado demasiado. Pero sin duda lo más bonito es que Carol (Carolina Cerezuela) y yo nos conocemos desde hace dos años y en solo un año nos hemos lanzado a grabar nuestro primer disco y tenemos más de setenta conciertos en la mochila.

«No tenemos un proyecto ambicioso en cuanto llegar a ser los número uno»

Cuando se conocieron y decidieron empezar a trabajar juntos, ¿qué identificaron como el objetivo más importante?

Sinceramente, Anglada Cerezuela no es un proyecto ambicioso en el sentido de querer conseguir ser los número uno. A mí siempre me ha gustado ver la música como algo muy emocional, del corazón, entonces cuando conocí a Carolina y vi que estas sensaciones fluían aún más, enseguida supe que podía funcionar. Es como cuando un chico y una chica se miran y dicen «¡estábamos para encontrarnos!», pues lo mismo pasó con nuestras voces. Sin malinterpretaciones, por favor (risas).

Pese a no ser ambiciosos como usted dice, una discográfica de la magnitud de Sony ha apostado por su música.

Lo cierto es que hoy en día supone un gran riesgo para todas las discográficas apostar por cualquier artista. A largo plazo sí que queremos dar un paso más y formar parte de este circuito de la industria musical para llegar al máximo número de gente posible, lo que no podríamos hacer sin una gran discográfica detrás o sin los medios.

Tiene una amplísima trayectoria como cantautor y sin embargo para su compañera es su primera aventura. ¿Qué le ha aportado ella?

Muchísimas cosas. Yo estaba muy, demasiado incluso, acostumbrado a trabajar o bien en solitario o con mi banda. Sin embargo ahora me veo en la situación de tener que compartir con otro artista el espacio en el escenario al 50% y gracias a ello estoy aprendiendo mucho. Además, ahora compongo pensando desde la perspectiva de la dupla hombre-mujer donde antes era mi monólogo.

En una ocasión dijo sobre Carolina que para usted no era una cantante, sino pura emoción y sinceridad.

Sí, de primeras, además de su timbre de voz, me encantó la verdad que salía de su alma a la hora de cantar. Enseguida pensé «¿por qué no trabajar juntos?». Además siempre he sido muy fan de la música folk y country, géneros en los que la combinación de una voz femenina con una masculina siempre son muy melódicos y para los que no se necesitan demasiados 'gorgoritos', porque ninguno de los dos somos cantantes de formación.

¿Han notado alguna vez tener que demostrar más que cualquier otro artista por esta faceta más de 'celebrity' que siempre se ha asociado a Carolina?

Es cierto que esos prejuicios hacia ella por ser actriz están ahí y yo mismo me he desprendido de ellos, pero no es algo que nos preocupe porque nosotros no tenemos que demostrar nada a nadie. Lo bueno de la música es que la competición es un error y por eso las comparaciones no tienen cabida, por lo menos en mi opinión. Nosotros somos Anglada y Cerezuela cantando unas canciones: si te llegan, estupendo, y sino no pierdas el tiempo con nosotros y vete a buscar otro artista.

¿Cuál es el siguiente paso natural del dúo?

El que tiene todo músico, producir un segundo disco. Ya adelanto que Carolina no va a formar parte de ese elenco de actores que han sacado un disco y después no han tenido más continuidad. Ella les va a ganar a todos y vamos a sacar, como mínimo, dos (risas).

Anime al público avilesino para que acuda a su concierto.

Avilés y Asturias siempre han sido zonas muy rockeras y por eso estoy seguro de que no fallarán. Lo peor que puede pasar es que se lo pierdan. Además, ¡mi segundo apellido es Avilés!