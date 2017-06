La compañía busca «más competitividad y eficiencia»

La respuesta de la compañía al comunicado de del comité de empresa de Avilés no se hizo esperar. Alcoa «busca mejorar su competitividad, aprovechar todas las oportunidades que aporten eficiencia e implantar medidas que favorezcan una evolución positiva en la actividad empresarial. En estas situaciones, en ocasiones hay periodos que requieren adaptación para poder avanzar y requieren ajustes hasta alcanzar el funcionamiento con normalidad», manifestaron fuentes de la multinacional estadounidense del aluminio. En cuanto a la posible venta de las tres plantas -Avilés, Lugo y San Ciprián- que mantiene en España de las diez que adquirió en 1998 a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la postura oficial no ha cambiado un ápice. La compañía mantiene que analiza todas las alternativas posibles sin descartar ninguna, la misma posición que mantuvo cuando hace un año admitió tal posibilidad en el marco de una revisión estratégica a nivel mundia. La realidad es que a día de hoy las posibilidades de que la venta se lleve a cabo o de que entre un nuevo inversor se reducen a la mínima expresión si no se han descartado por completo.