Operación rescate de un cisne desatendido en el Parque de Ferrera

Numerosos ciudadanos y usuarios del Parque de Ferrera conocedores de la situación límite que atraviesa uno de los cisnes del estanque se encontraron ayer ante un recrudecimiento de las condiciones del animal, del que aseguran que ya ni come ni bebe de lo que le llevan ofreciendo desde que hace ya casi un año se diesen cuenta del problema.

Según los implicados, el ave ha llegado a este punto por no adaptarse a la convivencia con el resto del pequeño ecosistema y sufrir la marginación de los otros cisnes, que no le dejarían ni siquiera introducirse en el agua, además de atacarle y quitarle los alimentos.

Un grupo de habituales del parque se puso de acuerdo desde entonces para velar por la integridad del animal; no obstante, ayer asistieron a un notable empeoramiento de su salud, ya que denuncian que «tiembla, no come y tiene numerosas heridas». Conocedores de la gravedad, los usuarios se pusieron en contacto a primera hora de la mañana con el CEPESMA (Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas), que mandó a unos trabajadores a evaluar la situación y actuar en caso de que fuese necesario.

Los expertos quisieron entonces recoger al ejemplar para proporcionarle los cuidados necesarios y acudieron a comisaría para realizar los trámites pertinentes. Aquí se encontraron con la negativa de la Policía, que les instó a esperar mañana lunes, cuando se reincorpora el equipo de Parques y Jardines. Los involucrados se lamentaron del desenlace, ya que recalcan que «el cisne no sobrevivirá a mañana».