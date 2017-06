Un laudo declara nulo el preaviso de elecciones en Cultura y da la razón a USIPA

Un laudo arbitral ha declarado nulo el preaviso de convocatoria de elecciones sindicales en la Fundación Municipal de Cultura realizado por el sindicato Avanza. La resolución estima en su integridad la impugnación presentada por USIPA y concluye que, como alegaba, Avanza «carece de representatividad en la Fundación Municipal de Cultura para poder convocar elecciones sindicales».

Avanza acusó recientemente a USIPA y a UGT de boicotear la constitución del comité de empresa. «Esta bloqueado porque hay empate a votos y no se puede hacer una reunión. No obstante se convocó, y viendo que no estaba CC OO se fueron para impedir el quorum y que no fuera válida la reunión», manifestó ayer Manuel Gómez Mendoza, secretario de la sección sindical de USIPA. Afirma que Avanza, nacido a raíz de una escisión de UGT, es un sindicato «creado para el ego personal de una persona que no hace nada por los empleados del Ayuntamiento de Avilés», en clara alusión a su secretario general, Ángel Luis Fernández. No se quedó ahí. El portavoz de USIPA sostiene que durante los dos mandatos que Fernández presidió el comité de empresa como representante de UGT «firmó un convenio donde vendió a las trabajadoras de educación infantil. Nunca paró las privatizaciones pero eso sí, consiguió que le nombrasen ayudante de topógrafo sin que existiese ese puesto y a su ayudante de confianza la nombraron administrativo, ambos a dedo. Avanza no ha hecho nada por la Fundación de Cultura, más de lo mismo. El Ayuntamiento comete ilegalidades y pasa olímpicamente», concluyó Mendoza.