«Al anciano del sur de Europa hay que enseñarle a vivir solo»

La investigadora Ana María Coto, del mismo departamento que Vega, habló de 'El anciano y la soledad. Beneficios de la actividad social'.

¿Es la soledad un problema?

Además de ser uno de los principales de los ancianos, hasta ahora le hemos dedicado poca atención en comparación con otros. Y ellos tienden a somatizar este problema.

¿Por ejemplo?

Se sabe que cuando alguien está en soledad subjetiva (que no tiene nada que ver con vivir solo) duerme menos, sufre problemas estomacales, cardiovasculares y también psicológicos. Los ancianos no responden igual que un adulto. Ellos tienen una sensación de exclusión social, de que han fracasado en la vida que han llevado. Aparecen, incluso, ideas suicidas.

¿Cómo se puede abordar?

Hay que tratarlo fuera del ámbito médico. Lo principal no es solo crear nuevas actividades, sino que el anciano se dé cuenta de que puede tomar parte en ellas y rechace esos prejuicios sociales que existen. El anciano de esta generaciones está poco acostumbrado a perder el tiempo. Antes no había hobbies, solo se trabajaba. Por eso ahora les cuesta aceptar que tienen mucho tiempo y que pueden dedicarlo a jugar. Al anciano del sur de Europa hay que enseñarle a vivir en soledad.

¿El del norte sabe?

Los pocos estudios que tenemos demuestran que el porcentaje de ellos que viven solos es superior al del sur, sin embargo la sensación de soledad es inferior a la que tenemos aquí porque los del sur no estamos acostumbrados a vivir solos. Aquí ha estado muy arraigada la vida en comunidad, en familia. Ahora ya no es así. Si ha cambiado forma de vida, tenemos que adaptarnos y aprender. Hay que saber salir de casa cuando no estamos cómodos y apuntarnos a muchas actividades.

¿Cómo se le puede inculcar a una persona?

Deberíamos trabajarlo desde todos los ámbitos. Ayuntamientos y comunidades están ofreciendo muchas actividades de ocio y tiempo libre. Pero la sociedad también tiene que acostumbrarse porque tiene prejuicios. Pensamos que los mayores no tienen ansias y anhelos y eso es mentira.

¿Cuál es la respuesta cuando se da el paso?

Muy positiva. Conocer a gente y sentirse parte de un grupo es muy importante. Las personas están más contentas.