La 37 Fiesta de la Bicicleta se celebrará el 24 de junio

La 37 Fiesta de la Bicicleta de Avilés se celebrará el sábado 24 de junio, en una suerte de colofón de la segunda edición del Día del Deporte Urbano, celebrado el fin de semana anterior.

La Fiesta de la Bicicleta es un acontecimiento popular dirigido a personas para todas las edades que quieran disfrutar de un paseo por las calles y alrededores de la ciudad. No es una competición, sino una jornada de convivencia y esparcimiento que pretende promocionar el uso de la bicicleta.

Los interesados en participar deben inscribirse previamente y de forma gratuita en el Departamento de Deportes de El Corte Inglés de Avilés (1ª planta). El plazo de inscripción finaliza el viernes 23 de junio a las 22 horas. Los mil primeros participantes en presentarse en la zona de salida recibirán como obsequio una camiseta conmemorativa. Además, se realizará un sorteo de regalos al final de la marcha para el cual es necesario inscribirse previamente y pasar por un control de salida, que se abrirá a las 9.30 horas.

El recorrido completará unos diez kilómetros por el municipio. A las 9.30 horas está prevista la concentración en el centro comercial El Corte Inglés, patrocinador de la prueba.

La salida se realizará a las 10:30 horas con el siguiente recorrido: La Carriona, Miranda, carretera de Heros, carretera de La Plata, C/ Eduardo Carreño Valdés, C/ Fernando Morán, C/ Severo Ochoa, avenida de Cervantes, C/ Gutiérrez Herrero, avenida Santa Apolonia, Barrio de La Luz, C/ del Carmen, C/ Santa Cecilia y C/ Avilés. En la Plaza Mayor de Llaranes se procederá a la reagrupación para continuar el recorrido por C/ Río Cares, el Hospitalillo de Arcelor, Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), carretera de Luanco, avenida del Marqués de Suances, C/ Muelle, C/ Emile Robín, C/ Pedro Menéndez, C/ Cuba, C/ Jardines, C/ Doctor Graíño, C/ Orejas Sierra con llegada a la pista de la Exposición en Las Meanas.

La organización recuerda el uso obligatorio del casco protector durante la marcha, circular a velocidad moderada, respetando la unidad del grupo, y no sobrepasar nunca al grupo que vaya en cabeza. Advertir con anticipación y claridad cualquier maniobra y respetar el itinerario marcado sin intentar ganar distancia por calles no incluidas en el recorrido. Asimismo, no se permitirá la participación de bicicletas con remolque, conforme a lo establecido en el Reglamento General de Circulación.