«La colección de dibujo y pintura del ICO es una de las mejores de España»

La cúpula del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer acogerá desde mañana viernes, 23 de junio, y hasta el 24 de septiembre, 83 obras de la Fundación ICO en la muestra 'Dibujar y esculpir en el espacio' que realiza un repaso por el dibujo y la escultura de los principales artistas españoles del siglo XX. Aunque la colección ya se ha expuesto en España en diferentes ocasiones, es la primera vez que se exhibe con tantas piezas. Su comisaria, Marisa Oropesa, explica las detalles de la exposición a LA VOZ.

En esta exposición se puede conocer la colección ICO de escultura y dibujo. ¿Cual es su valor?

Es muy difícil organizar una buena colección porque además de comprar arte hay que tener arte para coleccionar. Es una de las colecciones bien hechas en España.

«La exposición permite un recorrido coherente a través del arte del siglo XX en España»

«El Centro Niemeyer ofrece una experiencia única, que engrandece a los visitantes»

¿Por qué?

Existe un hilo conductor interesante: esculturas, normalmente en pequeño formato. Menos Álvaro Sisa todos los autores son españoles, aunque es cierto que Sisa tuvo una gran relación con los artistas españoles. También es muy importante que se encuentre acompañada por dibujo.

La muestra invita a conocer la historia artística española del siglo XX.

Es otro de sus rasgos importantes. Es un recorrido a través de todo el siglo XX, desde los 'ismos' maravillosos. Es una colección muy didáctica. El que no entienda de arte puede introducirse y lo mejor es seguir un recorrido coherente.

¿Cómo organizan ese itinerario?

Consideramos que lo mejor era empezar por Gaudí. Todo lo conocemos como un arquitecto importantísimo y aquí hay unas muestras fantásticas de esculturas y dibujos. Después tenemos a Manolo Hugué y Pablo Gargallo. Los tres se exiliaron en París. Justo detrás de ellas tenían que estar Pablo Picasso, Juan Gris y Ángel Ferrán, que es otro de los grandes escultores. Para ver los diferentes movimientos tenemos a Dalí y un Miró totalmente surrealista, también un Eugenio Granell, totalmente surrealista y amigo de todos ellos... Y hemos seguido completando todo el siglo XX, con Chillida, Oteiza, Barceló...

También existe una lectura artística, del diálogo entre el dibujo y la escultura del mismo creador.

Todos los nombres de la exposición son muy conocidos y son grandes artistas, pero en ese diálogo se encuentra el auténtico valor de la exposición. Lo primero que el artista hace es dibujar: unos en papel, otros en lienzo. Y luego esculpen en el espacio. Es una colección muy integradora del artista, aunque no todos los dibujos y las esculturas se relacionan. Siempre existe una unidad que es el mismo artista. Eso es muy significante. En algunos casos no tienen nada que ver, pero en otros sí. Sucede con el arlequín de Juan Gris: la escultura está pintada a mano por él y el dibujo es otro arlequín. En cambio Dalí presenta un bronce patinado y pintado, aunque en esa época no era frecuente. Y el dibujo es una 'vanitas' que él utilizó mucho en su trayectoria artística.

¿Qué tal espacio expositivo?

La cúpula es maravillosa, pero tiene tanto poderío que absorbe todo. Cualquier cosa que pongas queda empequeñecida por su grandiosidad y su belleza.

¿Le condicionó el diseño?

Tiene tanta fuerza que es complicado que las piezas destaquen. Lo harán porque son de grandes artistas. Como sucede con la cortina maravillosa de Jaume Plensa, el escultor vivo más importante de España. O el espacio que se logró para Chirino, que es como un útero materno. La ventaja es que la superficie nos permite traer la práctica totalidad de la colección, salvo alguna pieza cedida. Y es de las primeras veces que eso sucede.

¿Cual es su pieza preferida de la colección?

Me resulta muy díficil. Todas me encantan y son maravillosas. El arlequín de Juan Gris es fantástico y no me extraña que el Reina Sofía lo tenga siempre en exposición. Allí se encuentra cedido por ICO y esta es de las primeras veces que sale. Tienes a Picasso, Chirino... Mentiría si destacase una obra sobre otra.

La preservación de los dibujos obligará a una iluminación atenuada. ¿Eso favorecerá la experiencia artística del público?

Sí. Siempre digo que el arte nos libera del día a día, de su carga cotidiana. El momento no es fácil para nadie, con todos estos atentados, el clima que vemos como cambia. Cuando entras en esta maravillosa cúpula y te rodeas de arte te engrandeces. Te hace pensar sobre nuestro origen y a dónde vamos. Es una experiencia única para todos los visitantes.

Elogió la calidad de la Colección ICO. ¿Es mérito de los galeristas de los noventa, cuando se impulsó, o de la propia Fundación?

Sobre todo de la Fundación. Hubo diferentes presidentes y directores, pero el artífice de esta colección fue Miguel Muñiz. Hay tres colecciones: 'La Suite Vollard' de Picasso, otra de los años ochenta y esta, que para mí es la más original porque es de escultura, que no es habitual, y le añaden dibujo.

Eduardo Chillida. «'Sin título' es una obra que muestra sus características. Se aprecia su profunda espiritualidad y sus formas habituales»

Pablo Palazuelo. «Es un autor clave en el grupo de Cuenca. Trabaja de manera milimétrica. Aquí utiliza el acero corten para crear diferentes planos»

Pablo Picasso. «Julio González le enseñó a trabajar el acero con unas tijeras especiales. Picasso lo recortaba. Es una escultura cubista, con planos superpuestos».

Juan Gris. «Perteneció a una generación muy influida por el circo. Este arlequín es de acero pintado. Habitualmente está en el Reina Sofía».

Salvador Dalí. «Es un fauno clásico pero con su toque surrealista. Es una pieza de cobre con un barniz. Es muy propia de Dalí».