Diversión sobre dos ruedas para celebrar la Fiesta de la Bicicleta este sábado

Los amantes de las dos ruedas volverán a disfrutar este sábado de uno de los eventos «emblemáticos» del calendario avilesino, tal y como recordó ayer la concejala de Deportes Ana Hevia: la Fiesta de la Bicicleta. La cita llega a su trigésimo séptima edición, siendo las últimas trece patrocinadas por El Corte Inglés. Alfonso Fuertes, director de Relaciones Exteriores del centro comercial, fue el encargado de presentar ayer el recorrido, que apenas sufre variaciones respecto a los años anteriores, junto a la edil.

«Hemos conseguido que este evento sea de obligada participación para los amantes de la bicicleta por ofrecer un recorrido que es una delicia para ellos», celebraba Fuertes. Los participantes, que podrán formalizar sus inscripciones hasta mañana viernes a las 22 horas en el Departamento de Deportes de El Corte Ingles, podrán completar una ruta de aproximadamente 10 kilómetros.

La salida se efectuará a las 10.30 horas desde el centro comercial y recorrerá La Carriona, Miranda, carretera de Heros, carretera de La Plata, C/ Eduardo Carreño Valdés, C/ Fernando Morán, C/ Severo Ochoa, avenida de Cervantes, C/ Gutiérrez Herrero, avenida Santa Apolonia, Barrio de La Luz, C/ del Carmen, C/ Santa Cecilia y C/ Avilés. En la Plaza Mayor de Llaranes se procederá a la reagrupación para continuar el recorrido por C/ Río Cares, el Hospitalillo de Arcelor, Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), carretera de Luanco, avenida del Marqués de Suances, C/ Muelle, C/ Emile Robín, C/ Pedro Menéndez, C/ Cuba, C/ Jardines, C/ Doctor Graíño, C/ Orejas Sierra con llegada a la pista de la Exposición en Las Meanas.

Además del tradicional sorteo de premios, los 1.000 primeros ciclistas recibirán una camiseta conmemorativa. Para participar será obligatorio el uso de casco y seguir las normas de seguridad.