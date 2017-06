La nueva sede de la Escuela de Arte no estará terminada en septiembre para empezar el curso

Los alumnos de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Escuela Superior de Arte de Asturias iniciarán el próximo curso en su sede actual, el antiguo colegio Fernández Carbayeda, en Valliniello, cuyas deterioradas instalaciones están lejos de satisfacer las necesidades docentes. La nueva, en el Parque Empresarial Principado de Asturias, aún en construcción, no abrirá sus puertas en septiembre, tal y como había anunciado el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, durante la visita que realizó el pasado 13 de enero. Entonces cifró en un 69% el grado de ejecución de las obras y aseguró que concluirían «en junio. Acto seguido se procederá a instalar el equipamiento para empezar el curso en septiembre», añadió.

El motivo del retraso se debe a la necesidad de introducir un modificado, es decir, de acometer obras no previstas en el proyecto inicial o cuyo coste excede el presupuestado por circunstancias sobrevenidas o no previstas, sin que la consejería haya precisado su naturaleza, importe o envergadura ni tampoco estimación alguna sobre la fecha de apertura. «Lo único que podemos confirmar es que no se inaugurará en septiembre, se retrasa por un modificado», dijo un portavoz oficial.

Tampoco precisó el estado en que se encuentra el proyecto de la prevista ampliación, un edificio anexo de 1.900 metros cuadrados destinado a acoger a los alumnos de Diseño, ciclo formativo que completa la oferta académica del centro. Las dos especialidades que abarca esta última materia, Gráfico y Producto, se imparten en el Palacio de Camposagrado.

La segunda fase contempla un edificio anexo para albergar el grado de Diseño

Sigue sin conocerse el uso que se dará al antiguo colegio Fernández Carbayeda

Con 2.860 metros cuadrados consturidos en un parcela de 7.500, el nuevo edificio luce fachadas de hormigón armado in situ parcialmente revestidas de acero corten y cubiertas planas rematadas con diente de sierra a base de idéntico material. El proyecto data de 2010 y la distribución interior ha sido definida en estrecha colaboración con la dirección del centro para adaptar así los detalles a sus necesidades. Eficiente energéticamente y sin barreras arquitectónicas, llaman la atención sus grandes ventanales, de suelo a techo, diseño que combinado con la iluminación interior conferirá un nivel de luz constante a cualquier hora del día o de la noche. También destaca la amplitud de sus puertas, para facilitar el acceso de piezas de gran formato.

La fachada principal, en la que se abre el acceso, se orienta hacia el Norte, hacia el PEPA, y el resto dispone de dos salidas de evacuación cada una. En la planta baja se disponen siete talleres (pintura, escultura, papel y tres polivalentes), un estudio fotográfico, laboratorio, el área administrativa y un almacén, mientras que las aulas se distribuyen en la primera y en la segunda, cuatro por planta. También cuenta con salas de descanso y de informática.

La futura ampliación se realizará por la fachada Norte y conectará directamente, por el interior, con la primera fase, por lo que ambas constituirán un único edificio. El conjunto se completa con zonas verdes y de aparcamiento. La inversión asciende a seis millones de euros, cuatro a cargo del Principado y dos del Ayuntamiento.

Las previsiones de la consejería de Cultura señalaban que las obras de la ampliación se iniciarían una vez el primer edificio entrase en servicio. «Nuestra intención es seguir trabajando, sin solución de continuidad, en la segunda fase. Ahora estamos con el proyecto básico de ejecución con ánimo de completar el edificio y su equipamiento. Nuestra apuesta por este equipamiento cultural y educativo es fuerte y vamos a poner el máximo empeño», añadió el consejero durante la visita que realizó en enero. Le acompañaban la alcaldesa, Mariví Monteserín, y la concejala de Educación y Cultura, Yolanda Alonso.

Sin contenido

El traslado a las nuevas dependencias de los alumnos de Conservación y Restauración de Bienes Culturales dejará vacío de contenido el antiguo colegio Fernández Carbayeda, sin actividad escolar durante el curso que ahora termina. La decisión se anunció en marzo del año pasado como un «cierre orgánico», dado que la intención de la consejería era que el edificio se siga utilizando para labores pedagógicas, y se justificó en el bajo número de alumnos durante el curso 2015-16, veintiocho, y de matriculaciones para el actual, tan solo seis, ninguna en Educación Infantil.

La realidad es que la única actividad pedagógica que alberga a día de hoy es, precisamente, el grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, con tres especialidades de cuatro cursos de duración cada una: Documento Gráfico, Escultura y Pintura.

La situación se repetirá en el Palacio de Camposagrado una vez se construya el edificio anexo y se traslade allí el grado de Diseño, la única actividad que alberga el histórico inmueble, de estilo barroco. Se quedará vacío de contenido, sin que hasta la fecha el Ayuntamiento, su titular, haya desvelado sus intenciones al respecto.

Declarado Bien de Interés Cultural e incluido en el Catálogo de Elementos Arquitectónicos con Valor de Patrimonio Cultural de Avilés en la categoría de monumento, lo adquirió por expropiación forzosa en 1999 y en marzo del año siguiente firmó con el Principado un convenio de colaboración para su rehabilitación. Dos años después, en 2001, su uso fue cedido a la administración regional como sede de los Estudios Superiores de Diseño y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Las obras de rehabilitación se adjudicaron en 4.364.620 euros y, tras un modificado, la inversión ascendió finalmente a seis millones de euros. Culminaron en 2002, y desde entonces es la sede principal de la Escuela de Arte Superior de Asturias. Se da la circunstancia de que es la única de España que ofrece en un mismo centro los estudios superiores de Diseño y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, titulaciones equivalentes a grados universitarios.