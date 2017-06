«Este disco es una colección de amor, pérdida, esperanza, angustia y redención»

Tras cinco años de ausencia en los escenarios europeos, el quinteto norteamericano The Vegabods vuelve a España para actuar ante el público y presentar los temas recogidos en su último disco, 'What We're Made Of'. La banda toma como referencia sus raíces sureñas para ofrecer unos sonidos que respetan la herencia del southern rock aportando a la vez su propio toque personal basado en sus experiencias de vida. Mañana sábado a partir de las 21 horas tocarán en la Sala Club del Centro Niemeyer (entradas aún disponibles por quince euros).

Ya estuvieron de gira en España hace unos años. ¿Qué les motivó entonces para volver ahora?

Aquí hemos tenido magníficas experiencias las dos veces que hemos venido de gira en 2012 y 2013. El público español siempre lo da todo y la energía que consigue crear en los directos es alucinante. Por eso estamos tan emocionados por volver cinco años después.

«Es muy importante dar un buen directo porque los fans nos permiten hacer lo que amamos»

Tom Tapley ha producido su último disco. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con la misma persona que antes lo hizo para Bruce Springsteen, Elton John o Destiny's Child?

Además de un magnífico profesional, Tom es un encanto de persona y da gusto trabajar con él. Hizo que nos sintiéramos cómodos y con confianza desde nuestro primer encuentro. Tuvimos un montón de charlas sobre cómo queríamos que fuese el sonido de 'What We're Made Of' y las vibraciones que queríamos transmitir a los oyentes, por lo que al final teníamos muy claro qué hacer y cómo cultivar todas estas ideas. ¡Tom se convirtió enseguida en un gran amigo de la banda! De hecho el último single que acabamos de lanzar, 'Long Haired Country Boy', lo grabamos con él también.

¿A qué hace referencia el título de su disco? ¿De qué están hechos ustedes y su música?

Dice más sobre lo que somos como personas que como grupo de música. Las canciones son historias tanto de las vidas que hemos vivido individualmente como desde que formamos parte de The Vegabonds. Este trabajo es una colección de amor, esperanza, angustia y pruebas contada a través de la perspectiva de nuestras vidas en el sur de Estados Unidos.

Ustedes mismos califican este trabajo como «el mejor». ¿En qué aspectos del proceso creativo han notado más su evolución como grupo?

En 2014 dos miembros de la banda original dejaron el grupo. Cuando este pasó, todos tomamos una mentalidad diferente sobre cómo abordar los distintos aspectos de nuestro proceso creativo. Personalmente, yo decidí invertir más tiempo en desarrollar las letras y las historias de cada canción y también trabajar duro en mi destreza con la guitarra.

¿Y dónde busca esta inspiración para sus letras?

Pues de la cotidianidad de la vida. La mayoría de historias que contamos en 'What We're Made Of' vienen de nuestra vida en 2014. Yo perdí a mi abuelo, al que estaba muy unido, pero también conocí en junio de ese año a la que hoy es mi mujer. Además, como comentaba antes, se fueron dos miembros originales y a cambio encontramos a Beau, nuestro teclista, que sigue con nosotros. Amor, pérdida, esperanza y redención.

Su calendario de conciertos es muy intenso. ¿Cómo se las arreglan para darlo todo cada noche?

Para nosotros es muy importante darle a los fans un buen show, porque se gastan un dinero que probablemente les ha costado ganar en venir a vernos. Ellos son los que nos permiten hacer lo que amamos, por lo que se merecen el 100% en cada actuación. El año pasado ofrecimos 150 conciertos en Estados Unidos, nos gusta mantenernos ocupados dando a conocer nuestra allá donde podamos. Somos músicos a tiempo completo, no nos dedicamos a otra cosa, así que esto es a la vez nuestra pasión y nuestro trabajo, lo que hacemos para sobrevivir.

Además, tienen una legión de fans bastante potente tanto en su país como en Europa. ¿Qué se siente?

Es genial tener nuestra música 'esparcida' por todo el mundo. Nos encanta conocer a gente nueva y reencontrarnos con viejos amigos, por lo que es siempre divertido para nosotros.

¿Qué puede decirle al público de Avilés para animarle a ir a su concierto?

¡No pueden perdérselo! ¡Tenemos momentos muy especiales planeados para vosotros y la energía será una locura!