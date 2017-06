La oposición pide explicaciones por el retraso en la sede de la Escuela de Arte

PP, IU y Ciudadanos reclaman al Principado que concrete las causas que están detrás del retraso en la entrada en servicio de la nueva sede de la Escuela Superior de Arte del Principado. La decisión, desvelada ayer por este periódico, obedece a la necesidad de introducir un modificado en el proyecto, sin que la consejería de Educación y Cultura desvelase ni su naturaleza ni su cuantía ni marcase plazos. Estaba previsto que fuese en septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo curso.

El anuncio «es una mala noticia que nos produce inquietud y perplejidad. Lo mínimo que tendría que hacer el Principado es explicar a qué responde el modificado y cuándo se realizará el traslado», exigió ayer el portavoz popular, Carlos Rodríguez de la Torre. En términos similares se expresó Llarina González, nueva portavoz de IU. «El retraso se suma a tantos otros que sufren las obras que realiza en Avilés el gobierno socialista del Principado. Queremos saber por qué, cuándo y cuánto costará el modificado. Es un proyecto muy necesario e importante para la ciudad que llevamos años esperando», señaló.

Carmen Pérez Soberón, portavoz de Ciudadanos, puso el acento en que «se trata de un proyecto bien definido y con unas anualidades muy concretas. Si el consejero de Educación y Cultura -Genaro Alonso- anuncia que no abrirá en septiembre debería ofrecer todas las explicaciones, dijo al respecto.

Yolanda Alonso, la concejala del área, aseguró que el compromiso de la consejería «consistía en abrir la escuela a lo largo del próximo curso, no necesariamente en septiembre. Lo verdaderamente importante es que la nueva sede de la Escuela Superior de Arte va a ser una realidad. Lo único que le pido al Principado es que empiece a pensar cuanto antes en la segunda fase», pide.

El inmueble se levanta en una parcela del Parque Empresarial Principado de Asturias y una vez entre en servicio acogerá el grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que hasta ahora se imparte en el antiguo instituto de formación profesional de Valliniello. La segunda fase, anexa a la que ahora se construye, se reservará para el grado que completa la oferta educativa de la escuela, el de Diseño, con sede en el Palacio de Camposagrado, sin que hasta la fecha se conozcan plazos ni presupuestos. Tanto uno como otro están reconocidos como enseñanzas artísticas superiores, equivalentes a un grado universitario. Según anunció el consejero de Educación y Cultura durante la visita que realizó a las obras en enero, la segunda fase se encontraba entonces en fase de proyecto básico.

El anuncio no cogió por sorpresa a la directora del centro, Carmen Álvarez-Rúa. «Hacer el traslado en septiembre nos parecía muy optimista, pero tampoco nos preocupa porque as obras siguen su curso y se están teniendo en cuenta nuestras consideraciones para que todo quede perfectamente configurado», dice. «Que tengamos que esperar unos meses no nos importa, porque preferimos que las cosas se hagan bien, como se están haciendo, y hacer el traslado una vez iniciado el curso tampoco plantea obstáculos insalvables», concluyó la directora.