Sebastián Yatra y Diana Navarro, conciertos del verano en Avilés

La música no dejará de sonar por el verano en Avilés. A los distintos festivales con múltiples artistas se sumarán los conciertos de Sebastian Yatra, autor de la conocida 'Traicionera' (25 de agosto), y de Diana Navarro (28 de agosto).

Los primeros acordes se escucharán el 8 de julio de la mano de la gira 'Déjate llevar', de la Cadena Dial, en la Pista de la Exposición. Actuarán Conchita, Lagarto Amarillo, Ventino y Lorena Gómez.

Del 10 al 17 de julio, veintiseis grupos tocarán en el VI Sol Celta, el festival que se extiende por las plazas Sol, Alfonso VI y Carlos Lobo. Y que también estará amenizado con teatro, pasacalles y mercado artesanal. Entre otros, actuarán Dixebra, La Tarrancha, Xéliba o Tuenda.

Del 13 al 16 de julio, XVI Festival de Arte en la Calle Asturisas, en El Parche, con siete compañías procedentes de Euskadi, Andalucía, Italia, Colombia, Argentina y Asturias.

Del 19 al 22 de julio, el VI Festival de Terror, Fantasía y Ciencia Ficción Celsius 232, que irá desgranando poco a poco los autores invitados.

Del 24 al 30 de julio, XXI Festival Intercélticu.

Del 1 al 6 de agosto, llega la Regata Transgascogne, que ha elegido Avilés como escala de esta competición de vela en solitario.

Del 3 al 6 de agosto, II Sabores de plaza en plaza. Las cusetas vuelven al casco histórico con pinchos, en horario de 13 a 16 y de 20 a 23 horas. La oferta gastronómica se completará con animación musical.

El 4 y el 5 de agosto, regresa La Grapa Black Music Festival, que cambia de ubicación al Parque del Muelle. Actuarán Shirley Davis & The Silverbaks, Stone Foundation, Speedometer, Ogun Afrobeat, Marta Ren & The Groovelvets y Lisa & The Lirs.

El 7 de agosto, el Festival Hot Mix Los 40 acerca a Avilés a Macaco, Taburete, Marlon, Ana Mena y Bromas Aparte, en El Parche.

Del 9 al 15 de agosto, Festival de la Cerveza, en la Pista de la Exposición.

Del 15 al 19 de agosto, Festival Folclórico Internacional, organizado por Sabugo ¡Tente Firme!

El 17 de agosto, actuación del Coro de la ópera de Oviedo. Escenario por confirmar.

Del 18 al 20 de agosto, La Mar de Ruido. Están confirmados Siniestro Total y Mikel Erentxun.

Del 18 al 21 de agosto, Fiestas del Carbayedo.

Del 19 al 22 de agosto, cine de verano en la Plaza del Ayuntamiento.

Del 20 al 23 de agosto, Divertilandia, hinchables y juegos infantiles en el Pabellón de La Magdalena.

El 22 y 23 de agosto, conciertos en la calle de la Fundación Música Moderna.

El 23 de agosto, Noche de zarzuela en el parque de Ferrera.

El 25 de agosto, maratón de conciertos de grupos jóvenes y concierto del cantante colombiano Sebastian Yatra.

Del 25 al 27 de agosto, Certamen de Ganados San Agustín, en el Pabellón de La Magdalena.

Del 26 al 28 de agosto, mercado medieval por las calles del casco histórico.

26 y 27 de agosto, verbenas en La Exposición con las orquestas Paladium, Nueva Fuerza y dos más.

El 27 de agosto, Holy Party, en la plaza del Centro Niemeyer.

28 de agosto, verbena en El Parche con la orquesta Nueva York, concierto de Diana Navarro y fuegos artificiales.