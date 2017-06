La música protagoniza una programación veraniega que no descansa hasta San Agustín

«Es solo un avance», insistía ayer la concejala de Festejos Ana Hevia justo antes de presentar la programación festiva para la temporada de verano confirmada hasta la fecha. No obstante, la edil ofreció una lista de más de una veintena de actividades que prometen no dar descanso hasta el colofón final con las fiestas de San Agustín y, sobre todo, cubrir las aficiones e intereses de los ciudadanos de todas las edades.

La música vuelve a ser en esta ocasión la principal protagonista de las actividades. Hevia dio a conocer los nombres de los artistas que ofrecerán los dos grandes conciertos gratuitos del verano: Sebastián Yatra y Diana Navarro. El artista colombiano es un habitual en las listas de música de los jóvenes con temas que han pegado tan fuerte como 'Traicionera', moviéndose dentro de un estilo que abarca desde lo comercial hasta el reggaetton.

Yatra tendrá unos teloneros de excepción, ya que a diversos grupos de jóvenes de la comarca se les dará la oportunidad de pasar a la acción para presentar su trabajo. «A veces estamos tan empeñados en traer a los de fuera que no vemos lo que tenemos en casa», admitía ayer Hevia. Por su parte, Diana Navarro cubrirá el 'target' de aficionados de la copla y el flamenco con una gran actuación en el Centro Niemeyer.

Los tradicionales festivales culturales, gastronómicos e infantiles completan el ambicioso cartel

Habrá que esperar hasta el 25 y el 28 de agosto respectivamente para ver a estos artistas en acción, pero no para disfrutar de la música. La Gira Déjate Llevar de la Cadena Dial abrirá la programación veraniega el 8 de julio presentando a Conchita, Lorena Gómez, Lagarto Amarillo y Ventino. También parará en Avilés el 7 de agosto el Festival Hot Mix Los 40 con Macaco, Taburete, Marlon, Ana Mena y Bromas Aparte.

La Grapa Black Music Festival dio a conocer el resto de nombres del cartel después de que LA VOZ anunciase la primera incorporación, Speedometer. Estarán Shirley Davis & The Silverbaks, Stone Foundation, Ogun Afrobeat, Marta Ren & The Groovelvets y Lisa & The Lirs.

La programación musical se completará con el VI Sol Celta, La Mar de Ruido -donde estarán Mikel Erentxun y Siniestro Total-, un novedoso concierto desde los balcones de Camposagrado del Coro de la Ópera de Oviedo, las actuaciones de la Fundación Música Moderna por las calles, la Noche en el Ferrera dedicada a la zarzuela y las verbenas con las orquestas New York, Paladium y Nueva Fuerza.

El apartado cultural está compuesto por los ya imprescindibles Celsius, Intercéltico y Folclórico, festivales que llenarán la ciudad con sus invitados, y tampoco faltarán eventos con tanta solera como el Certamen de Ganados San Agustín, el Cine de Verano en El Parche o el Mercado Medieval, que espera repetir el incontestable éxito de la pasada edición.

Los niños disfrutarán de nuevo con los espectáculos de magia de AstuRisas y los hinchables de Divertilandia, mientras que los adolescentes tienen una cita el 27 de agosto con su querida Holy Party. Sabores de plaza en plaza repetirá tras la positiva primera experiencia de 2016 en la sección gastronómica, dominada por el Festival de la Cerveza, y la visita de la Regata Transgascogne pondrá el toque deportivo al intenso verano.