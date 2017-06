«La sociedad civil debe organizarse para expulsar a los corruptos»

Llevaba seis años siendo la voz de Izquierda Unida en Avilés después de haber sido el hombre que luchó contra la privatización del agua. Alejandro Cueli, un maliayo que se siente tan avilesino como el que más, llegó a la política tras una amplia experiencia sindical y vecinal, pero este pasado jueves dijo adiós a todo eso y de despidió de la corporación municipal.

¿Qué siente al dejar la primera línea, tristeza o liberación?

Hay una mezcla de cosas, la verdad. En el aspecto personal estoy más libre y tengo más tiempo para la familia, pero lo cierto es que aún no me he desconectado del todo. Cuesta mucho.

Se va sin haber logrado que se convoque la comisión del agua.

(Ríe) Eso es... Mira que el agua es transparente, inodora e insípida, pero aquí en Avilés no es nada de eso. No sé qué miedo tiene el Partido Socialista a convocar esa comisión si, como dicen, está todo correcto. Yo creo que hay mucho que aclarar cuando quien firmó el contrato, Henry Laíño, está imputado, cuando la mayoría de los miembros del consejo de administración ha cesado y también hay políticos investigados.

¿Se queda con la espina clavada de no poder debatir en esa comisión?

Bueno, personalmente sí, pero Izquierda Unida está ahí y hará un buen papel.

¿Se ha sentido mejor en sillón de concejal o en su papel de líder vecinal?

Esas dos cosas son completamente distintas. Como político tienes otro tipo de responsabilidad. En el movimiento vecinal estuve muy cómodo, dentro de mi espíritu reivindicativo y de rebeldía, que convive conmigo. También en el Ayuntamiento me sentí muy a gusto y muy arropado por la organización y por los compañeros, y creo que hice un buen papel. Con la fuerza que nos otorgaron los votos, que fueron tres concejales, hemos tenido la valentía de defender nuestro programa electoral y no movernos de ahí ni un ápice.

¿Quién está más enfermo, la clase política, en descrédito por los casos de corrupción, o el movimiento vecinal, que no es capaz de encontrar un recambio generacional?

El movimiento vecinal está bastante tocado. Es un recurso importantísimo, pero ha perdido el carácter reivindicativo y se ha quedado solo con la parte lúdica de organizar fiestas y actividades. Se necesita un impulso hacia sus orígenes, porque ahora rara vez se ve al movimiento vecinal estar al frente de cualquier protesta. Si se mira un poco a nivel nacional se ve claro que en las localidades donde gobierna el partido socialista, este desarma completamente al movimiento vecinal, acaparándolo y amordazándolo.

¿Y que pasa con los políticos?

En los últimos tiempos la clase política se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los españoles, y solo el 5% la salva. Es un hecho que existen individuos, que no quiero llamar políticos, que se dedican a desprestigiarla y buscan su bien personal a toda costa. Hacen mucho daño a la salud de nuestra débil democracia. Para conseguir expulsarles la sociedad civil tiene que presionar, pero para eso hay que estar organizados, y ahí volvemos otra vez al movimiento vecinal.

Caen en la tentación los de un lado y los de otro. ¿Cómo hay que ser para no corromperse?

Hay que tener un código ético y cumplirlo. No veo tan difícil mantenerse ahí. A mí nadie me ha venido con un sobre, pero hubiera perdido el tiempo.

¿A usted de dónde le viene el compromiso?

Pues no sé. Lo he tenido durante toda mi vida. Creo que es de cuna (ríe). Uno que tiene que ganarse la vida desde guaje y que tiene que pelear todo lo habido y por haber... Ya estuve en el comité de empresa con CC OO durante veinte años, y lo cierto es que siempre hay motivos para pelear, nunca se acaban. Yo me considero un obrero de toda la vida, y cuando tratan de pisarte tienes que rebelarte.

¿Cómo ve el futuro de Izquierda Unida?

Está bien y cada vez más fuerte. Hay que apostar por cambiar el país y para eso hay que sumar fuerzas, recuperando el espíritu fundacional: el de juntar las fuerzas de izquierdas. Ahora mismo hay un partido nuevo, Podemos, y tenemos una alianza que dio resultado. De otra forma Alberto Garzón nunca hubiera sido aplaudido por 71 diputados.

En el Ayuntamiento, ¿cómo se ha llevado con los concejales de Somos?

Bien. Cuando hay coincidencias políticas todo es muy fácil. Con Somos y Ganemos hay muchos puntos en común, y se podría haber conseguido la alcaldía si hubiéramos tenido la suficiente altura de miras para presentarnos bajo unas únicas siglas. Los tres juntos somos la fuerza más votada.

¿Y cómo se ha llevado con el gobierno?

No he tenido ninguna sintonía. A mí me gusta hablar con todo el mundo, pero cuando te miran por encima del hombro y hay esa prepotencia es muy difícil.

¿Se vio alguna vez dentro de un gobierno de coalición?

No. Recuerdo que la misma noche electoral de 2011, Álvaro Álvarez, entonces secretario general de los socialistas, dijo que no necesitaba a Izquierda Unida para nada. Pues perfecto, nosotros al PSOE tampoco.

¿Era problema de Álvaro Álvarez?

Es que Izquierda Unida es incómoda para el Partido Socialista porque exige y reivindica políticas de izquierdas. Y yo tampoco estoy cómodo con sus políticas neoliberales y privatizadoras. El problema es la línea política que lleva el partido, de abandonar la 'S' y la 'O' y de alinearse con el PP.

De haber tenido alguna responsabilidad de gobierno, ¿qué le hubiera gustado hacer?

Sí que me hubiera gustado la alcaldía (ríe). Trabajar por la ciudad hubiera sido muy ilusionante desde ahí.

Pero, ¿qué Avilés sueña?

Sueño una ciudad con una democracia participativa. Dar pie a los ciudadanos a que tengan la oportunidad de expresarse sobre las políticas que se desarrollan cada cierto tiempo, y eso pasa por hacer consultas y gobernar desde la participación ciudadana, para el pueblo y con el pueblo.

¿Cual cree que ha sido el mayor error que se ha cometido en la ciudad en los últimos años?

El mayor error político lo comete el gobierno, que no es capaz de hacer una lectura de los resultados electorales y no se da cuenta de que su aislamiento está llevando a Avilés a la parálisis. Y tampoco hay peso político en el Principado, y así está todo: parado.

¿Ha habido algún acierto?

¿Del gobierno? ¡Ay, madre! ¡Qué difícil!

¿Y dónde se podrá ver a Alejandro Cueli a partir de ahora?

Estará por Avilés, donde haga falta.