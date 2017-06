Todo Trucho

Amedida que la luz bajaba hasta dejarnos solo en la derecha los multicolores del arbolín de Navidad sobre el negro en el que habían desaparecido el abrazo central de Charito y Teresa y la soledad hamacada hacia la derecha también de Claudio, sobreactuado todo adecuadamente cabe la definitoria 'Feliz Navidad (La guerra ha terminado)' de John Lennon, no dejé de pensar que el escenario de la sala club del Niemeyer se había quedado pequeño, casi ridículo, estrecho de miras y de espacio. Algo así como el declive exterior que exhibía en la tarde de la noche de San Juan la principal obra arquitectónica asturiana del siglo el día en el que 'El más querido (Una catástrofe navideña)' de Denise Despeyroux despidió otra buena temporada teatral de EscenAvilés.

La autora hispanouruguaya, presente y muy activa durante la función (un personaje más, pues), traía al mismo escenario en el que ella inauguró con 'La realidad' (2012) este ciclo Off Niemeyer una obra anterior a esta y a la siguiente, 'Por un infierno con fronteras' (2013), también programada en este ciclo. 'El más querido (Una catástrofe navideña)' del pasado viernes es un nuevo montaje en español peninsular del original en español argentino de 2010 en el que repiten actuaciones sobresalientes Carmela Lloret y Sara Torres, ya conocidas aquí desde 'Por un infierno con fronteras', y Joan Carles Suau: August en 'Norway. Today' de Igor Bauersima. Torres, Suau y Lloret componen estupendos tres aristas de nuestra trascendente inconsistencia, por eso trágica finalmente la risa, pese al apretadísimo espacio en el que se desenvuelven sus veleidades consecuentes.

Encogiendo el espacio sobrecargado de la escenografía de Paola de Diego, realista con sus lugares de fuga, la función añade un punto más de claustrofobia a la vacuidad pero, sin embargo, nos deja un gusto insatisfecho por todo el espectro de los movimientos y mímicas que adivinamos de la dirección y las encarnaciones. El partido de tenis del segundo acto, por ejemplo, es un trío compositivo con gran altura de signos y sentidos, no menos perfecto en su sencillez polivalente que el remedo, con canciones, del ya no infantil sino adolescente juego 'El conejo no está aquí'. Me hubiera gustado ver en un escenario amplio y aún más arriesgado esa excelente sucesión de vestuarios, tan afinadísimos de Paola de Diego también, hasta la desnudez, quizá la piel, la dermatología en la que el tiempo se consume hasta convertirse en egotismo sino violencia. El cero, vamos.

En el texto espectacular, el que otros llamaban secundario, de la versión original al final del, digamos, primer acto, la autora-directora lo explica muy bien. «Todo ha de ser intencionadamente 'trucho'». Y entrecomilla, creo que equivocadamente, este adjetivo del español argentino. La Academia no recoge aún el término pero la lengua es habla y pertenece a los que la utilizamos para in-comunicarnos. Pues eso: todo trucho. Sin comillas, por favor. Buen teatro, Despeyroux.