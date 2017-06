Daniel Carreño termina en Barcelona su viaje para impulsar la donación de médula

Daniel Carreño no dudó en levantar la bicicleta en la plaza de España de Barcelona para celebrar la conclusión del viaje iniciado el pasado 11 de junio y que, tras casi mil kilómetros (986, según su libro de ruta) le llevó a Barcelona para llegar ayer ante la Fundación Josep Carreras. Por el medio, quince días, catorce ciudades visitadas y trece etapas. «Antes de comenzar pensaba que era un esfuerzo 50% físico y un 50% mental, pero ahora veo que era un 70% mental», comentaba desde Barcelona.

Y tiene claro de donde sacó la energía para mantener la mentalización necesaria: «Lo mejor ha sido la gente. Me felicitaban y me animaban por la calle. Los mensajes por las redes sociales o encontrarte a una persona que ha recibido médula y te da las gracias por promover la donación. El contacto con toda la gente de Learn and Fun. Los mensajes de ánimo de Cris [Cristina de la Torre, la joven avilesina que superó una leucemia a los dieciséis años]. Esto te da las ganas para seguir», asegura. Porque la aventura, sobre todo, tenía por finalidad concienciar sobre la donación de médula ósea, un mensaje que vienen lanzando desde el pasado febrero y con el que ya han llegado a más de cuatrocientos jóvenes de diferentes centros educativos asturianos.

Una campaña que, además, será reconocida mañana martes por el Club de Marketing Asturiano como mejor campaña de marketing no lucrativo con datos como las más de 43.000 reproducciones de sus vídeos, la presencia en treinta medios de comunicación españoles o la colaboración con cerca de veinte entidades desde que iniciasen ‘Catorce contra la leucemia’ que ayer concluía en Barcelona.

«Sólo dos pinchazos»

El viaje en sí fue tranquilo, según recordaba ayer Carreño. El Pajares aportó la dureza esperada, «al ser la segunda etapa no fue tan complicado». Lo más difícil fueron los desplazamientos entre León y Palencia y de allí a Burgos. «Fueron los más largos y me coincidió con calor. Fue lo más duro. Lo más curioso es que hasta llegar a Barcelona no tuve ningún pinchazo y el último día pinché dos veces», comenta.

Carreño alquilará un coche en Barcelona para regresar a Avilés, mientras Learn and Fun ya calienta motores para nuevos proyectos. «Queremos preparar un plan de ocio para jóvenes de Avilés entre octubre y diciembre», avanza Daniel Carreño. Y también editar el documental con su recorrido de estos días.