De la India a San Nicolás de Bari

Avilés cuenta estos días, y hasta septiembre, con un visitante singular. Se trata de Nidhin Francy Antony, un joven sacerdote nacido en la India hace 32 años y que pasará los dos próximos meses en Avilés, en la Parroquia de San Nicolás de Bari. Aquí ha recalado procedente de Pamplona, donde estudia Historia de la Iglesia.

Francy procede del estado de Kerala, al sur del país, un lugar donde, como él mismo explica, coexisten tres religiones, el hinduismo, el cristianismo y el islam. «Convivimos en paz», resalta. Una situación que contrasta, como él mismo reconoce, con otros lugares de la India en los que los conflictos religiosos afloran. El sistema de castas no se ha conseguido erradicar, y por desgracia ha sido también sacudido por la lacra del terrorismo islamista.

En Kerala, sin embargo, llama la atención la relevancia y visibilidad de la religión católica, predominante en un sistema educativo que puede presumir de haber convertido el Estado en el que mayor tasa de alfabetización tiene del país. «Muchas de las escuelas son católicas, y es muy habitual que los musulmanes y los hindúes manden a sus hijos a estudiar en ellas», explica Nidhin. La tradición remonta el origen del cristianismo en Kerala al apóstol Santo Tomás, aunque serán los portugueses los que hagan prender definitivamente la semilla con su asentamiento a finales del siglo XV y principios del XVI.

Su llegada a España se debe a que sentía la necesidad de profundizar en sus conocimientos sobre la historia de la Iglesia, «y esa posibilidad solo la ofrecía Pamplona», subraya. Después de haber completado sus estudios en otros estados de la India, decidió salir «por primera vez» de su país natal.

«Lo primero que me llamó la atención al llegar al aeropuerto es que eran las ocho de la tarde y estábamos a plena luz del día. ¡Si en mi país a las seis de la tarde ya es de noche!», exclama. Nidhin es extrovertido y una de las cosas que más le gusta de España, y asegura que lo ha encontrado de forma muy profunda en Avilés, es la amabilidad de la gente. «La gente viene y me habla sin conocerme, intenta ayudarme», cuenta.

La alegría de los avilesinos

Le gusta, además, «la paz que se respira por las calles», y «la alegría» que le transmiten los avilesinos. Un sentimiento que le recuerda a la de sus propios compatriotas. Y se queda con algo que en su país natal no existe, «las iglesias antiguas», y la posibilidad de sentarse a reflexionar en ellas, porque, como él mismo confiesa, «orar, trabajar para los demás, es una de las mejores cosas del mundo», algo que lleva «profundamente en el corazón».

Pese a todo, los horarios españoles le siguen sorprendiendo. «En mi país desayunamos a las siete y media, comemos a las doce y media y cenamos como muy tarde a las siete», repasa. Allí es común que la gente «vaya a misa a primera hora, antes de ir a trabajar». No obstante, se ha adaptado, como uno más. «Soy joven y me acostumbro, la gente mayor lo llevaría peor», asume. También lo ha conseguido poco a poco con otras costumbres nacionales, como la comida, que en la India «es mucho más picante». «Ya he probado la fabada», afirma sobre un plato alejado de lo que es habitual allí, y reconoce que le «llamó la atención el tinto de verano».

En el país del cricket y el hockey hierba, a Nidhin le gusta hacer deporte. En el parque de Ferrera ha encontrado el ambiente perfecto para salir a correr. Un lugar tranquilo, para pasear, como hace por las calles del centro, y se las describe a su familia, a su padre, a su madre, a su hermana y a su hermano, que le «preguntan muchas cosas» sobre su vida en Avilés, cada vez que habla con ellos por videoconferencia.

De su futuro, sabe que regresará a la India en cuanto acabe en Pamplona. Él se encuentra «al servicio» de la iglesia. «Ella me encontró, me educó, me hizo venir y me iré cuando tenga que irme», asegura.