Llaranes exhibe su riqueza en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS

El ciclo de conferencias organizado por el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Armando Arias y patrocinada por Cafés Toscaf, para celebrar el sesenta aniversario de Llaranes tendrá hoy, lunes, 26 de junio, uno de sus momentos más interesantes con la mesa redonda que se desarrollará en el Centro de Servicios Universitarios en la calle de La Ferrería a partir de las ocho de la tarde, con entrada libre hasta completar el aforo.

La mesa redonda contará con la presencia de cuatro voces igual de autorizadas y, al tiempo, muy diferentes que permitirán entender y comprender toda la riqueza del barrio. Se trata de José María Urbano, jefe de redacción de LA VOZ DE AVILÉS, quien suma a su dilatada experiencia y conocimiento de la ciudad, la vivencia de un barrio en el que residió durante años. No menos interesante es la presencia de Alberto del Río, historiador y escritor que, semanalmente, descubre aspectos de la historia local con su colaboración en LA VOZ. A ellos se suman Patricia Pérez, licenciada en Historia del Arte y vecina del barrio, además de Rubén Domínguez, también vecino del barrio y presidente del Club Popular de Cultura de Llaranes que colabora en la organización del ciclo del Aula de Cultura, al igual que el Ayuntamiento de Avilés y el Centro de Interpretación y Documentación de Llaranes.

«Llaranes es sorprendente»

Alberto del Río Historiador Patricia Pérez Historiadora del Arte

Dos de los ponentes de la mesa redonda que se celebrará esta tarde avanzan los contenido de sus intervenciones. Así, Alberto del Río sentencia que «Llaranes es sorprendente», como lo muestra «su mezcla de modernidad y antigüedad. Mucha gente sólo piensa que es el poblado de Ensidesa y punto, pero también encontramos una venta prerrománica en San Lorenzo».

Del Río también destaca otros elementos del barrio. «En 1924 se rodó la primera película en Avilés. En ella sale el centro histórico y Llaranes, con gente bailando la danza prima. Por no olvidar la cantera de deportistas. De Llaranes salió Quini, el mito por excelencia del deporte asturiano».

Por esa razón no duda en invitar a todo el mundo, comenzando por los avilesinos, a descubrir Llaranes comenzando por la Iglesia de Santa Bárbara, uno de sus tesoros. «La he definido como la Capilla Sixtina del vanguardismo español del arte religioso y es una pena que muchos avilesinos no la conozcan», concluye.

Por su parte, Patricia Pérez Ordóñez centrará su intervención en destacar el patrimonio de Llaranes «mucho más que la importancia de su poblado siderúrgico».

Aunque no resta ni un ápice de valor a lo que es un auténtico monumento vivo con particularidades como «su plaza mayor porticada, que recuerda a los ayuntamientos». Y recuerda que «los trabajadores podían hacer la vida entera sin salir de Llaranes, donde encontraban todos los servicios».

Así, también citó la venta prerrománica de la capilla de San Lorenzo. «No existen dudas por su estética, pero aún no se encuentra datada. Es posible que fuese reutilizado de otro templo».

Pérez también destaca otros elementos de valor, como las pinturas de Javier Clavo en el antiguo economato o en la Iglesia y que permiten disfrutar de la obra de un gran pintor. «La riqueza del patrimonio de la ciudad también se encuentra en los barrios. Llaranes forma parte de Avilés y la historia de la ciudad no se puede entender sin los barrios. Su existencia facilitó un lugar para que viviese la gente que venía a trabajar durante la industrialización y, de esa manera, se preservó el casco histórico. Hablamos de la actividad industrial y en Llaranes estaba el martinete para la fabricación de cobre. Desde el Larius romano a la actualidad, la historia de Avilés no se entiende sin Llaranes», asevera.

Son algunos de los datos que saldrán esta tarde en la mesa redonda y que, sin duda, servirán para destacar la importancia de Llaranes en este efeméride.