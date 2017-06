Retratos e historias de su vida dan visibilidad a nueve personas sin hogar

Dar voz a los que no la tienen, ponerles rostro, hacerlos visibles, ese ha sido el empeño de dos jóvenes estudiantes del último curso del Bachillerato Artístico del IES Menéndez Pidal, Carla Flórez 'Flo', e Inés Mártinez. Para conseguirlo, retrataron y recogieron el testimonio de vida de nueve personas que han utilizado el albergue de transeúntes de Avilés, y el resultado es 'Círculo', que se puede ver en la entrada del propio albergue.

Relatos que rezuman la crudeza de la vida, compilados con mimo y absoluta sensibilidad por ambas estudiantes, y que nacieron de un empeño personal, como recuerda Carla: «Conocimos a un hombre que solía pedir en la calle de la Cámara. Un día lo invitamos a un café, y nos contó su historia. No le importaba que no le diesen dinero, sino que no lo mirasen, como si no existiese. Y pensamos en hacer algo por visibilizarlos, porque son nuestros vecinos, como los demás».

Se pusieron en contacto con el albergue, que les facilitó el contacto con otras nueve personas sin hogar, nueve hombres que han tenido, o tienen que dormir en la calle. En palabras de Víctor, uno de los retratados, «reflejan la desesperación, la sensación de peligro, los pensamientos». Destacan sus miradas, con mil vidas vividas, de «personas muy bonitas, maravillosas». Así las define Carla, que recuerda que «cualquiera podría estar en su misma situación», y les agradece «que se mostraran con naturalidad, sus realidades son muy cercanas».

Para comprar el material con el que trabajaron, recaudaron dinero de sus compañeros de clase, que ayer se acercaron y las felicitaron. Cada uno está hecho de una técnica diferente, «dependía de lo que veíamos», explica Carla. La exposición se puede visitar hasta el viernes, en horario de 11 a 13 y de 17 a 19 horas.