Sanidad defiende su atención a los intoxicados por mercurio, pese a sus críticas

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, defendió ayer en Avilés la atención recibida por los afectados en la sanidad pública, recordando que «la responsabilidad de la asistencia a una enfermedad profesional está en las empresas y las mutuas, no es una responsabilidad del SESPA».

Del Busto recordó que el convenio de asistencia se anuló en 2014, después de dos años y por petición de la mutua. «Como sanidad pública, atendemos a todos los pacientes que existen en Asturias. Los intoxicados han tenido el mejor profesional posible en el servicio de Medicina Interna del HUCA».

También recordó que «desde el fin del convenio, se les han hecho centenares de pruebas, incluso este año. Piden que los médicos relacionen las enfermedades con la intoxicación, pero si los profesionales no ven una vinculación, yo no puedo obligarles».

Donación de Podemos

La donación de mil euros que el portavoz de Podemos, Emilio León, entregó ayer a los representantes de la Asociación Asturiana de Intoxicados por Mercurio y Metales Pesados, sirvió para que el colectivo de afectados por la intoxicación de mercurio durante unas obras de mantenimiento en Asturiana de Zinc denunciase la «desatención» por el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). Emilio León justificó la entrega del dinero por «el símbolo de lucha» de los afectados que «nos devuelven la dignidad».

Por parte del colectivo de afectados, Gabriel Calota denunció que Asturiana de Zinc «incumplía el protocolo firmado» en su momento para atender a los afectados. Calota aseguró que los trabajadores siguen sufriendo problemas derivados de la intoxicación, que van desde diagnósticos de Parkinson, diferentes síntomas en el sistema nervioso, carencias pulmonares, incluso hernias discales.

De ahí que también expresase su descontento con la atención recibida por la mutua Fremap, subrayando que hubiesen roto el acuerdo con el SESPA que centralizaba en la sanidad pública su atención. «Si la mutua no se hace cargo y Asturiana de Zinc no nos atiende, debemos acudir a la sanidad pública, pero el Principado no dice nada», expresando una vez más su disconformidad con la asistencia recibida en la sanidad pública.

«Cientos de pruebas»