PP e IU insisten en la necesidad de modificar el mapa sanitario

Partido Popular e Izquierda Unida de Avilés dudaron ayer de la creación de la figura de un coordinador de asistencia geriátrica en el Área Sanitaria III, anunciada el pasado martes, 27 de junio, por el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, en una visita a Avilés. El consejero también avanzó la inversión de 55.000 euros para mejorar el confort en el Centro de Salud de Sabugo.

Así, el portavoz del Partido Popular, Carlos Rodríguez de la Torre, atribuyó el anuncio del consejero a las denuncias de su formación, tanto en el ámbito local como en la Junta General del Principado. De la Torre calificó como «imprescindible» la reorganización del mapa sanitario, recordando que los 550 usuarios del centro de salud que viven en residencias de mayores «demandan una atención especial, que obliga a salir muchas veces a los médicos del centro de salud».

En caso de mantenerse el mapa sanitario, el edil considera que la única solución pasa por «incrementar el número de médicos. En todo caso, pasa por una orden política». Carlos de la Torre considera que la inversión anunciada es «insuficiente» para las necesidades de este equipamiento, que «requiere una mayor inversión».

«Reconoce un problema»

Por su parte, Carmen Conde, concejala de Izquierda Unida, destacó que «por primera vez el consejero admite un problema que no reconocía. No es tanto de saturación, como por el tipo de asistencia que debe prestar a las 550 cartillas de usuarios de los centros geriátricos». Por ese motivo, la edil aseguró que «la propuesta de solución no es suficiente».

Así, aunque reconoce que la creación del coordinador asistencial «es un avance, no supone la solución al problema». En su criterio, la única respuesta pasa por «modificar el mapa sanitario redistribuyendo los centros geriátricos o con la creación de un equipo multidisciplinar especializado».

Desde IU, también se considera que las obras «son bienvenidas, aunque el problema del Centro de Salud de Sabugo no es de espacio, sino del número de geriátricos que acoge el centro y las numerosas salidas profesionales para atender la demanda asistencial». Por eso, reclama un «servicio de Geriatría que coordine las innumerables patologías que se pueden dar en la persona anciana y que, con un seguimiento médico y asistencial puede evitar multitud de ingresos». Conde señala que la estructura demográfica del concejo hace necesario este recurso.