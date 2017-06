Ciudadanos ve «mala planificación» en el retraso de la Escuela de Arte

El grupo municipal de Ciudadanos en Avilés denunció ayer la «falta de previsión» del Principado como la causa fundamental del retraso de su apertura de la Escuela de Arte de Avilés, que se realizará con el curso 2017-2018 en marcha. Su concejala, Carmen Pérez Soberón lo achaca a la «mala planificación» del Gobierno de Asturias. Desde la formación se interpeló en la Junta General del Principado al consejero de Educación, Genaro Alonso, sobre las causas del retraso (que impedirán el comienzo del próximo curso en el edificio de nueva construcción, obligando al traslado de los alumnos una vez que la programación lectiva ya esté en marcha), en una pregunta realizada por el diputado Nicanor García. «El consejero se ha limitado a decir que ha habido que hacer una modificación del proyecto, que no se cumplen las condiciones requeridas por la UE en materia de prevención de riesgos laborales y esta respuesta nos parece indignante», lamentaba la concejala Carmen Soberón, que se preguntaba: «¿Cómo no ha habido una planificación por parte del gobierno del Principado y ahora, mal, tarde y nunca se dan cuenta de que no se cumplen las normativas de la UE?».

IU habla de negligencia

Desde Izquierda Unida consideran que, «de ser ciertas» las afirmaciones acerca del retraso, «responden a una serie de incompetencias y negligencias políticas».